Cena ropy mierne klesá

Ceny ropy počas stredajšej seansy mierne ustúpili, aj keď predchádzajúci deň zaznamenali viac než 1 % rast. Poklesy sú zatiaľ obmedzené vďaka geopolitickému napätiu a očakávanému zníženiu úrokových sadzieb americkým Fedom, čo by mohlo podporiť dopyt po pohonných látkach.
Brent crude klesol o 0,9 % na 67,85 USD za barel, zatiaľ čo WTI oslabil približne o 1 % na 63,89 USD. Tieto úrovne stále odrážajú predchádzajúci rast spôsobený obavami z narušenia ruských dodávok v dôsledku útokov dronov na ropnú infraštruktúru, ktoré podľa ruskej spoločnosti Transneft môžu viesť k obmedzeniu produkcie.
Podľa analytikov spoločnosti PVM Oil Associates by sa ceny mohli vrátiť späť do rozpätia okolo 5 USD za barel, ak sa ukáže, že škody na ruskej infraštruktúre sú len krátkodobého charakteru.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje trh, je postupné zvyšovanie produkcie zo strany OPEC+, čo pôsobí ako tlak na pokles cien. Zároveň sa očakáva, že Federálny rezervný systém USA oznámi zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, čo by mohlo znížiť náklady na úvery a zvýšiť spotrebu palív. Investori budú pozorne sledovať slová predsedu Fedu Jeromea Powella, či naznačí ďalší smer menovej politiky.
Na strane ponuky trh reaguje aj na vývoj zásob ropy v USA. Podľa Amerického ropného inštitútu došlo minulý týždeň k poklesu zásob ropy a benzínu, zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli. Potvrdenie údajov sa očakáva zo strany EIA, pričom odhady naznačujú podobný vývoj.
Z geopolitického hľadiska trh sleduje aj postoj EÚ k rýchlejšiemu odklonu od ruskej energie, ktorý podľa Kremľa nebude mať na Rusko vplyv. Napriek tomu, že dovoz ruskej ropy a plynu do EÚ výrazne poklesol, Európa stále nakupuje LNG aj obohatený urán.
Zhrnuté, ropa zostáva citlivá na geopolitické aj menovopolitické faktory. Ako upozornil analytik spoločnosti IG Group, Chris Beauchamp, na trhu sú zjavné medvedie stávky zo strany veľkých fondov, čo odráža obavy z nadbytku ponuky a môže brzdiť výraznejší rast cien. Vzhľadom na aktuálne prostredie sa zdá, že trh sa nachádza vo fáze rozhodovania o ďalšom smere.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 63,87 USD, pričom po dosiahnutí lokálneho maxima 64,76 USD došlo k prudkému obratu a korekcii. Táto úroveň teraz predstavuje krátkodobú rezistenciu. Technicky cena prerazila pod EMA 50 (63,70 USD), no opäť sa nad túto hladinu vracia, čo naznačuje snahu býkov udržať trend. SMA 100 (63,19 USD) stále slúži ako hlbšia podpora. Z pohľadu kĺzavých priemerov je trh zatiaľ v slabom býčom nastavení, no s rizikom obratu.
Momentum sa stále nachádza nad hodnotou 99, čo naznačuje pozitívnu hybnosť, no klesajúci trend môže naznačovať vyčerpanie predchádzajúceho rastu. CCI sa nachádza hlboko v záporných hodnotách (-102,7), čo potvrdzuje, že cena bola krátkodobo prepredaná, a teraz vidíme reakčný odraz smerom nahor. Objem obchodov počas poklesu rástol, čo potvrdzuje, že výpredaj bol sprevádzaný vyššou aktivitou, no posledná sviečka naznačuje obrat a návrat kupcov na trh.
Celkovo možno povedať, že WTI sa nachádza v krátkodobej korekcii po prudkom raste, ale technická štruktúra ostáva relatívne zdravá, ak sa udrží nad podporou v oblasti 63,20–63,40 USD. Prerazenie späť nad 64,00 USD by mohlo znovu otvoriť priestor na útok na lokálne maximum (64,76 USD). Naopak, pokles pod SMA 100 by znamenal riziko hlbšej korekcie.
Zdroj: xStation5
