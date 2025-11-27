JAR zaznamenáva silnú úrodu kukurice, druhú najvyššiu v histórii

- JAR tento rok smeruje k druhej najväčšej úrode kukurice v histórii, farmári zožali približne 16,4 milióna ton oproti vlaňajším 12,9 milióna tonám.
- Výmera osiatej plochy kukuricou má v sezóne 2026 vzrásť na 2,67 milióna hektárov, pri sóji na rekordných 1,18 milióna hektárov, čo potvrdzuje rastúcu úlohu olejnín v tamnom poľnohospodárstve.
- Silnejšia úroda a rozšírenie osevných plôch môžu pomôcť zmierniť inflačné tlaky v JAR, kde októbrová medziročná inflácia dosiahla 3,6 %.
- JAR tento rok smeruje k druhej najväčšej úrode kukurice v histórii, farmári zožali približne 16,4 milióna ton oproti vlaňajším 12,9 milióna tonám.
- Výmera osiatej plochy kukuricou má v sezóne 2026 vzrásť na 2,67 milióna hektárov, pri sóji na rekordných 1,18 milióna hektárov, čo potvrdzuje rastúcu úlohu olejnín v tamnom poľnohospodárstve.
- Silnejšia úroda a rozšírenie osevných plôch môžu pomôcť zmierniť inflačné tlaky v JAR, kde októbrová medziročná inflácia dosiahla 3,6 %.
Juhoafrické poľnohospodárstvo má za sebou silnú sezónu. Vďaka priaznivým zrážkam by sa tohtoročná úroda kukurice mala zaradiť na druhé miesto v histórii a zároveň sa ďalej rozširujú plochy osiate kukuricou a sójou. Vyššia produkcia základných plodín môže navyše v nasledujúcich mesiacoch pomôcť zmierniť inflačné tlaky.
Druhá najvyššia úroda kukurice v histórii
Podľa tamojšieho výboru pre odhady úrody by komerční farmári mohli v roku 2025 zožať približne 16,4 milióna ton bielej a žltej kukurice. To je o 0,7 % viac než októbrový odhad a výrazný nárast oproti vlaňajším 12,9 milióna ton, čo bol najslabší výsledok od roku 2019. Ide tak o druhú najväčšiu úrodu, aká bola v krajine zaznamenaná.
Juhoafrická republika je najväčším producentom kukurice na africkom kontinente. Bielu kukuricu používajú predovšetkým na výrobu miestnej základnej potraviny pap, zatiaľ čo žltá kukurica slúži najmä ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Kľúčové produkčné provincie Free State a Mpumalanga ležia na severovýchode krajiny, kde meteorologická služba očakáva nadpriemerné zrážky minimálne do polovice leta. Podľa hlavného ekonóma poľnohospodárskej obchodnej komory Wandileho Sihloba tieto podmienky pomáhajú k včasnému štartu sezóny a vytvárajú veľmi dobré predpoklady pre ďalšiu produkciu.
Viac kukurice aj rekordné plochy sóje
Pre sezónu 2026 plánujú juhoafrickí farmári zasiať kukuricu na 2,67 milióna hektárov, čo by bol najväčší rozsah od roku 2021 a asi o 2,7 % viac než v aktuálnom roku. Zároveň ďalej rastie význam sóje v osevnom postupe. Farmári chcú túto olejninu vysiať na 1,18 milióna hektárov, čo by bolo historické maximum a zhruba o 2,5 % viac než minulý rok.
Silné úrody ako protiváha inflácie
Vyhliadka na väčší objem kukurice a sóje môže byť dobrou správou aj pre makroekonomiku. Vyššia domáca ponuka kľúčových poľnohospodárskych komodít by mala tlmiť tlak na ceny potravín a prispieť k zlepšeniu inflačného výhľadu. Ročná inflácia v Juhoafrickej republike pritom v októbri dosiahla 3,6 %, čo je najvyššia hodnota od vlaňajšieho septembra.
Graf: CORN (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov
Striebro dosahuje nové rekordné maximá!
Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple
Ceny ropy zostávajú stabilné: Pozornosť trhu smeruje k víkendovému zasadnutiu OPEC+
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.