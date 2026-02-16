Cena zemného plynu v USA klesla na najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace v dôsledku teplejšieho počasia

- Cena zemného plynu klesla na najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace, približne 3,00 USD/MMBtu.
- Dôvodom sú očakávania teplejšieho počasia a slabší dopyt po kúrení.
- Trh zostáva veľmi nestabilný po predchádzajúcom raste na najvyššiu úroveň za posledné tri roky.
- Krátkodobý vývoj bude naďalej citlivý predovšetkým na zmeny v predpovediach počasia.
Cena zemného plynu v USA klesla na najnižšiu úroveň za štyri mesiace po tom, ako nové predpovede počasia naznačili nadpriemerne teplé počasie. Očakávaný slabší dopyt po kúrení tak výrazne ovplyvnil trh.
Marcový futures kontrakt oslabil počas ázijského obchodovania až o 7,4 % na 3,002 USD za milión britských termálnych jednotiek (MMBtu), čo je najnižšia denná hodnota od 17. októbra. Podľa predpovede Národnej správy pre oceány a atmosféru USA sa v nasledujúcich dvoch týždňoch očakáva nadpriemerné teploty vo veľkej časti USA, najmä v stredných a južných regiónoch, čo zníži očakávanú spotrebu plynu na vykurovanie.
Zdroj: Noaa.gov
Trh so zemným plynom je od začiatku roka mimoriadne nestabilný. Minulý mesiac vzrástol kontrakt na najbližší mesiac na najvyššiu úroveň za tri roky, keď zimné búrky zvýšili dopyt a narušili niektoré dodávky. Následné upokojenie počasia a súčasný teplejší výhľad však viedli k výraznej korekcii cien.
Na konci minulého týždňa sa marcová zmluva posilnila o 4,1 %, hlavne vďaka očakávaniam nadpriemerných odberov zo skladovacích zariadení. Pondelkový pokles tak prerušil trojdňovú sériu rastu. Okrem toho, kvôli Dňu prezidentov v USA, nedôjde k oficiálnemu zúčtovaniu obchodov, ktoré sa zaznamenajú až v utorok.
Súčasný vývoj potvrdzuje, že krátkodobý smer cien zemného plynu naďalej vo veľkej miere závisí od predpovedí počasia. Akonáhle sa výhľad zmení, trh reaguje prudkými pohybmi v oboch smeroch.
Graf NATGAS (H4)
Cena zemného plynu naďalej klesá a v súčasnosti sa obchoduje tesne nad úrovňou 2,97 USD. Trh dosiahol najnižšiu úroveň za posledné mesiace, čo potvrdzuje silný medvedí sentiment, ktorý vyplýva z fundamentálneho tlaku v podobe teplejšieho počasia a slabšieho očakávaného dopytu po kúrení. Cena je výrazne pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (3,26 USD) aj SMA 100 (3,48 USD) smerujú nadol, čo potvrdzuje dominanciu predajcov a pokračujúci klesajúci trend. Akýkoľvek pokus o rast je rýchlo predaný a trh vytvára nižšie maximá a nižšie minimá. CCI je v negatívnom teritóriu, čo signalizuje zvýšený predajný tlak, bez výrazného zvratu. Momentum tiež zostáva utlmené a nenaznačuje posilnenie nákupnej aktivity.
Z technického hľadiska kľúčová oblasť okolo 2,95 – 3,00 USD teraz funguje ako krátkodobá psychologická podpora. Udržanie tejto úrovne by mohlo priniesť technickú korekciu smerom k 3,15 USD alebo prípadne k 50 EMA. Ak však dôjde k jej jasnému prelomeniu, mohlo by to otvoriť priestor pre pokles smerom k úrovniam okolo 2,80 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.