Ceny ropy rastú v dôsledku napätia medzi USA a Iránom a silnejšieho dopytu zo strany Indie

- Brent a WTI posilňujú v dôsledku napätia medzi USA a Iránom.
- Riziková prémia rastie v dôsledku možnej hrozby pre lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
- Silnejší dopyt z Indie pomáha zmierniť prebytok ponuky.
- Vysoký rast zásob ropy v USA môže v krátkodobom horizonte zvýšiť volatilitu trhu.
Ceny ropy dnes vzrástli, keď trhy reagovali na pretrvávajúce napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom a na známky zlepšenia dopytu, najmä z Indie. Brent vzrástol na 69,37 USD za barel (+0,83 %) a WTI na 64,52 USD (+0,88 %).
Hlavným faktorom rastu je geopolitické riziko. Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom pokračujú, ale ich výsledok zostáva neistý. Prezident Donald Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ, ak diplomatické rokovania zlyhajú. Táto situácia udržiava zvýšenú rizikovú prémiu, najmä kvôli potenciálnej hrozbe pre lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou tepnou globálneho ropného trhu.
Ceny podporujú aj fundamentálne faktory. Prebytok ponuky, ktorý bol evidentný v štvrtom štvrťroku minulého roka, sa postupne zmierňuje. Indický dopyt rastie, pričom miestne rafinérie znižujú nákupy ruskej ropy v snahe posilniť obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Namiesto toho zvyšujú dovoz zo Stredného východu a západnej Afriky, čo stabilizuje trh s takzvanou „mainstreamovou“ ropou.
Na druhej strane, vysoké zásoby v USA brzdia rast. Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v USA v týždni končiacom 6. februára zvýšili o 13,4 milióna barelov, pričom trh očakával nárast o približne 800 000 barelov. Oficiálne údaje EIA majú byť zverejnené neskôr dnes a môžu v krátkodobom horizonte zvýšiť volatilitu.
Celkovo sa trh pohybuje medzi geopolitickým napätím a fundamentálnymi údajmi o zásobách. Krátkodobý výhľad zostáva mierne optimistický, ak pretrváva zvýšené geopolitické riziko a indický dopyt naďalej rastie.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa v súčasnosti pohybuje okolo 69,70 USD a postupne sa približuje k lokálnej rezistencii v oblasti 70,00 USD, ktorá v minulosti fungovala ako silná bariéra. Trh zostáva stabilný nad oboma kĺzavými priemerkami – EMA 50 (68,85 GBP) a SMA 100 (68,37 GBP) – čo potvrdzuje pozitívny krátkodobý výhľad. Štruktúra trhu vykazuje sériu vyšších miním a vyšších maxím, čo je typickým znakom býčieho trendu. Po predchádzajúcej korekcii začiatkom februára sa opäť obnovil rastový trend a cena sa postupne vracia k predchádzajúcim maximám. CCI je na úrovni 186,6, čo signalizuje výrazné prekúpenie trhu. To potvrdzuje silný nákupný tlak, ale zároveň zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej konsolidácie alebo mierneho poklesu. Momentum sa drží okolo hodnoty 100, čo naznačuje stabilnú dynamiku rastu bez výrazného vyčerpania. Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či dôjde k prelomeniu psychologickej hranice 70 USD. Prekročenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor smerom k 70,50 – 71,00 USD. Naopak, návrat pod EMA 50 by mohol znamenať krátkodobé ochladenie a návrat do rozpätia okolo 68,50 USD.
Zdroj: xStation5
