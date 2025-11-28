Ceny ropy zostávajú stabilné: Pozornosť trhu smeruje k víkendovému zasadnutiu OPEC+

- Ceny ropy zostali stabilné, Brent mierne klesol, WTI mierne rástla po technickom výpadku CME.
- Trh čaká na víkendové rozhodnutie OPEC+, ktoré pravdepodobne ponechá ťažbu bez zmeny.
- Geopolitická neistota a prebytok ponuky naďalej pôsobia proti rastovému potenciálu.
- Priemerné cenové výhľady pre ropu na rok 2026 boli znížené, trh počíta s pokračujúcim prebytkom ponuky.
Cena ropy Brent aj WTI zostala v piatok relatívne stabilná, aj keď trh naďalej čelí kombinácii geopolitických napätí a neistôt ohľadom budúcej ponuky. Obchodníci pozorne sledujú výsledky nadchádzajúceho zasadnutia skupiny OPEC+, ktoré sa uskutoční v nedeľu a môže naznačiť ďalšie smerovanie produkčnej politiky kartelu.
Januárový kontrakt na Brent (ktorý dnes expiruje) sa obchodoval mierne nižšie, konkrétne na 63,10 USD za barel, čo predstavuje pokles o 0,38 %. Aktívnejší februárový kontrakt oslabil na 62,65 USD. Americká ropa WTI sa po obnovení obchodovania po technickom výpadku CME obchodovala na 58,89 USD, teda o 0,41 % vyššie oproti stredajšej záverečnej cene. Štvrtkové obchodovanie bolo v USA zrušené kvôli sviatku Dňa vďakyvzdania.
Oba hlavné ropné benchmarky sa blížia k štvrtej mesačnej strate po sebe, čo by znamenalo najdlhšiu sériu poklesov od roku 2023. Na týždennej báze si však pripisujú zisky cez 1 %, podporené silnejšími rafinérskymi maržami v niektorých regiónoch.
Kľúčové faktory ovplyvňujúce trh:
-
Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou pôsobia na trh ako dvojsečný meč: na jednej strane nádej na dohodu spôsobila prudký pokles cien, no pomalý priebeh rozhovorov udržiava geopolitické riziko.
-
OPEC+ podľa predbežných informácií pravdepodobne ponechá produkčné kvóty bezo zmeny, no zároveň rokuje o novom mechanizme hodnotenia maximálnej ťažobnej kapacity jednotlivých členov.
-
Saudská Arábia pravdepodobne zníži januárové ceny pre ázijských odberateľov druhý mesiac po sebe, čo by znamenalo najnižšiu cenovú úroveň za posledných päť rokov, v dôsledku nadbytku dodávok a očakávaného prebytku na trhu v roku 2026.
-
Priemerná cena Brentu za rok 2025 aktuálne dosahuje 68,80 USD, no očakávania do budúcnosti klesajú – podľa prieskumu agentúry Reuters analytici novo predpovedajú priemer 62,23 USD v roku 2026, čo je menej než októbrová prognóza (63,15 USD).
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI zaznamenala ďalší rast a aktuálne sa obchoduje okolo 59,20 USD za barel, čím pokračuje v odraze od predchádzajúcich miním a potvrdzuje krátkodobý býčí trend. Trh úspešne prerazil nad kĺzavé priemery EMA 50 (58,66 USD) a SMA 100 (58,35 USD), ktoré teraz tvoria dôležitú technickú podporu. CCI sa nachádza na úrovni 150,1, čo signalizuje prekúpený trh, no zároveň potvrdzuje silný nákupný záujem. Momentum (100,8) zostáva pozitívne a podporuje pokračujúci rastový impulz. Cena počas posledných seáns vykazuje vyššie minimá aj maximá, čo je typické pre rastovú trhovú štruktúru.
Ak cena zostane nad úrovňou 58,90 USD, môže sa pokúsiť o test psychologickej hranice 60 USD, ktorá zároveň predstavuje ďalšiu možnú rezistenciu. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza na 58,35 USD (SMA 100) – jej prielom by mohol signalizovať spomalenie aktuálneho rastu.
Zdroj: xStation5
