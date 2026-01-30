Česká ekonomika zrýchľuje vďaka silnej spotrebe domácností

- HDP ČR vzrástol v roku 2025 o 2,5 %, v porovnaní s 1,3 % v roku 2024.
- Hlavným ťahúňom rastu bola spotreba domácností, podporená rýchlejším rastom reálnych príjmov.
- Zahraničný obchod prispel ku koncu roka pozitívne, najmä vďaka oživeniu v eurozóne.
- ČNB ponecháva sadzby na úrovni 3,5 %, no zvažuje ich znižovanie pri ústupe domácej inflácie.
- HDP ČR vzrástol v roku 2025 o 2,5 %, v porovnaní s 1,3 % v roku 2024.
- Hlavným ťahúňom rastu bola spotreba domácností, podporená rýchlejším rastom reálnych príjmov.
- Zahraničný obchod prispel ku koncu roka pozitívne, najmä vďaka oživeniu v eurozóne.
- ČNB ponecháva sadzby na úrovni 3,5 %, no zvažuje ich znižovanie pri ústupe domácej inflácie.
Hospodársky rast v Českej republike v roku 2025 zrýchlil, a to predovšetkým vďaka rastúcemu dopytu domácností. Spotreba domácností bola hlavným motorom expanzie, keďže Česi začali viac míňať v dôsledku rastu reálnych miezd a klesajúcej inflácie, ktorá sa vrátila blízko inflačnému cieľu Českej národnej banky.
Podľa predbežného odhadu Českého štatistického úradu vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) za rok 2025 o 2,5 %, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti rastu o 1,3 % v roku 2024. V štvrtom štvrťroku ekonomika medziročne vzrástla o 2,4 % a medzikvartálne si pripísala 0,5 %.
Okrem spotreby domácností prispel ku koncu roka pozitívne aj zahraničný obchod, ktorý predtým čelil oslabenej zahraničnej dopytovej dynamike. Aktuálne však exportéri ťažia z mierneho oživenia v eurozóne a zo stabilizácie dodávateľských reťazcov.
Dynamická spotreba domácností však zároveň vytvára inflačné tlaky, najmä v oblasti služieb a na trhu s nehnuteľnosťami, kde ceny opäť výrazne rastú. To je jedným z dôvodov, prečo Česká národná banka drží základnú úrokovú sadzbu stabilne na úrovni 3,5 % už od mája 2025, hoci sa v posledných mesiacoch diskutuje o možnom znížení sadzieb. Banková rada však upozorňuje, že priestor na uvoľnenie menovej politiky bude závisieť od zmiernenia domácich cenových tlakov a vývoja globálnej inflácie.
Graf EURCZK (D1)
Menný pár EUR/CZK sa aktuálne obchoduje na úrovni 24,34 CZK za euro, teda mierne nad hladinou kĺzavých priemerov EMA 50 (24,23) a SMA 100 (24,24), ktoré boli v posledných dňoch prerazené smerom nahor. Tento pohyb môže signalizovať možný obrat trendu, ktorý bol počas väčšiny roka 2025 jednoznačne klesajúci v prospech koruny. Williams %R (-11) sa nachádza v prekúpenej oblasti, čo poukazuje na krátkodobý tlak na oslabenie koruny. Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či kurz udrží úroveň nad 24,24 CZK, ktorá teraz slúži ako prvá podpora. V prípade ďalšieho rastu môže byť cieľom oblasť 24,55–24,70 CZK, kde sa nachádzajú predošlé krátkodobé maximá z jesene 2025. Naopak, návrat pod kĺzavé priemery by signalizoval zlyhanie býčieho pokusu a návrat do konsolidačného pásma okolo 24,00 CZK.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napätia aj valuácií
EURUSD klesá o 0,5 % po zverejnení údajov o PPI inflácii v USA 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.