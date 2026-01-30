Zlato padá o 5 % 🚨 Drahé kovy sa prepadávajú do korekcie

Masívne vyberanie ziskov a rastúci tlak na pákové long pozície dnes doliehajú na trh s drahými kovmi. Zlato klesá takmer o 5 % a jeho pokles od historického maxima dosahuje približne 10 %. Striebro sa prepadá takmer o 8 %, paládium stráca takmer 9 % a platina oslabuje až o 10 %.
Tento pohyb prichádza napriek tomu, že veľké banky ako JPMorgan a UBS zvýšili svoje výhľady, čo naznačuje, že krátkodobé momentum sa otočilo proti drahým kovom. RSI pri zlate včera padol z úrovne okolo 89 na menej než 28 – počas jedného z najväčších výpredajov drahých kovov v modernej histórii.
Zlato momentálne testuje EMA200 (červená línia) v blízkosti 5 100 USD za uncu. Volatilita zostáva zvýšená a býci sa môžu pokúsiť o rýchly obrat. Potenciálne silná zóna podpory sa nachádza v pásme 4 600–4 700 USD za uncu (jedna štandardná odchýlka).
GOLD (H1)
Zdroj: xStation5
Na dennom časovom rámci aktuálna korekcia zodpovedá približne pomeru 1:1 v porovnaní s októbrovým poklesom. Treba však poznamenať, že najnovší pokles nasledoval po omnoho silnejšom predchádzajúcom raste, čo prirodzene zvyšuje pravdepodobnosť väčšej odchýlky.
Zdroj: xStation5
