Cena kakaa padá pod 4 000 USD za tonu pre slabý dopyt

- Cena kakaa klesla pod 4 000 USD/t, čo je najnižšia úroveň od novembra 2023.
- Dopyt slabne v dôsledku predošlých rekordných cien a zmien v spotrebiteľskom správaní.
- Spracovanie kakaa v Európe kleslo na najnižšiu úroveň od roku 2013.
- Pestovatelia čelia problémom s výkupom a exportom, kakaové bôby sa hromadia v skladoch.
- Cena kakaa klesla pod 4 000 USD/t, čo je najnižšia úroveň od novembra 2023.
- Dopyt slabne v dôsledku predošlých rekordných cien a zmien v spotrebiteľskom správaní.
- Spracovanie kakaa v Európe kleslo na najnižšiu úroveň od roku 2013.
- Pestovatelia čelia problémom s výkupom a exportom, kakaové bôby sa hromadia v skladoch.
Futures na kakao v New Yorku klesli pod psychologicky dôležitú hranicu 4 000 USD za tonu, a to po prvýkrát od novembra 2023. Najaktívnejší kontrakt oslabil až o 5,3 % na 3 954 USD, čím ďalej prehĺbil klesajúci trend, ktorý v posledných týždňoch výrazne zasahuje trh.
Hlavnou príčinou je oslabujúci globálny dopyt po kakaových bôboch, na ktorý dolieha dlhodobé obdobie vysokých cien v rokoch 2023–2024. Ceny vtedy vrcholili v decembri 2024 na historickom maxime v dôsledku slabej úrody v západnej Afrike. Teraz však trh čelí prudkej korekcii – cena stratila približne 70 % od tohto vrcholu.
Kľúčovým varovaním pre investorov bola nedávna správa o najnižšom objeme spracovania kakaa v Európe od roku 2013, čo potvrdzuje slabnúci spotrebiteľský dopyt. Výrobcovia čokolády reagujú na cenový šok nielen obmedzovaním výroby, ale aj zmenami receptúr, kde časť kakaa nahrádzajú lacnejšími prísadami a orechmi.
K poklesu cien prispieva aj technická stránka trhu – vyššie náklady na udržiavanie špekulatívnych pozícií vedú obchodníkov k výberu ziskov, čo zvyšuje volatilitu. Negatívne dopady pociťujú aj producenti. V Pobreží Slonoviny a Ghane – dvoch najväčších vývozných krajinách – vzniká nesúlad medzi pevnými domácimi cenami a medzinárodným trhom.
Dôsledkom je hromadenie zásob a problémy farmárov s odbytom. Pobrežie Slonoviny preto oznámilo, že zabezpečí úverové financovanie výkupov od pestovateľov.
Graf Cocoa (H1)
Cena kakaa sa prepadla na 3 967 USD za tonu, čím definitívne prerazila psychologickú hranicu 4 000 USD a potvrdila pokračovanie zostupného trendu. Trh sa dlhodobo nachádza pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (4 287 USD) a SMA 100 (4 475 USD), ktoré vytvárajú silnú rezistentnú zónu. Všetky pokusy o rast boli v posledných dňoch rýchlo utlmené a trh pokračoval v poklese. CCI (-302,4) klesol hlboko do prepredaného pásma, čo naznačuje extrémny predajný tlak. Takéto hodnoty však môžu byť aj varovaním pred možným technickým odrazom. Momentum (91,8) ostáva negatívne, čo podporuje pokračovanie súčasného trendu. Prerazenie pod 4 000 USD je významné nielen psychologicky, ale aj technicky – v minulosti išlo o úroveň, od ktorej sa trh opakovane odrazil. Teraz sa z nej stáva rezistencia, pričom najbližšie úrovne podpory sa nachádzajú až v pásmach okolo 3 800–3 700 USD, ak by pokles pokračoval. Celkový technický obraz zostáva jednoznačne medvedí a kým sa cena neudrží nad EMA 50, nemožno hovoriť o obrate trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovmi❓ STRIEBRO kleslo o viac než 33 % za jediný deň 🚨
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napätia aj valuácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.