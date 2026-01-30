Ropa stráca na sile po signáloch možného dialógu medzi USA a Iránom

- Ceny ropy Brent a WTI dnes korigovali po signáloch možnej diplomacie medzi USA a Iránom.
- V januári však ropa zaznamenala najväčší mesačný nárast za niekoľko rokov – Brent +14,5 %, WTI +12 %.
- Silnejší dolár oslabil dopyt po komoditách obchodovaných v USD.
- Geopolitické riziko a prerušenia ťažby naďalej udržujú ceny ropy v napätí.
Ceny ropy oslabili na konci januára po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil ochotu rokovať s Iránom o jeho jadrovom programe. Táto zmena rétoriky pomohla zmierniť obavy z priameho vojenského konfliktu, ktorý by mohol narušiť dodávky ropy z oblasti Perzského zálivu. Cena ropy Brent klesla o 1,10 USD na 69,61 USD za barel, zatiaľ čo cena americkej ropy WTI klesla o 1,25 USD na 64,17 USD.
Ceny ropy však naďalej zostávajú na viacmesačných maximách – cena ropy Brent zaznamenala mesačný nárast o 14,5 %, čo je najvyšší rast od januára 2022, a cena ropy WTI vzrástla o 12 %, čo je najviac od júla 2023. K tomuto rastu prispeli napätie medzi USA a Iránom, vojenské pohyby v regióne a špekulácie o možných prerušeniach dodávok.
Dnešný pokles odzrkadľuje nielen možné uvoľnenie geopolitického napätia, ale aj posilnenie amerického dolára, ktoré znižuje atraktívnosť ropy pre zahraničných kupcov. Dolár reagoval na očakávané vymenovanie nového predsedu Fedu a možnú dohodu v Kongrese, ktorá by mala zabrániť rozpočtovej patovej situácii.
Napriek upokojeniu situácie analytici varujú, že riziková prémia zostáva v hre. Napätie v regióne pretrváva a USA a Izrael naďalej zvažujú cielené akcie proti Iránu, ako je zadržanie tankerov, čo by mohlo destabilizovať dopravu cez strategický Hormuzský prieliv. To je kľúčové pre vývoz ropy zo Saudskej Arábie, Iraku, Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátov a samotného Iránu.
Na strane ponuky trh tiež sleduje prerušenia ťažby v Kazachstane, Rusku a Venezuele, ktoré podľa odhadov ovplyvnili viac ako 1,5 milióna barelov denne. Okrem toho náhle ochladenie v USA znížilo domácu ťažbu o ďalších 340 000 barelov denne.
Graf OIL.WTI (H1)
Po prudkom raste na 66,47 USD sa cena ropy WTI začala korigovať a v súčasnosti sa obchoduje okolo 64,55 USD. Trh sa tak stiahol na úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (64,69 USD), ktorá teraz funguje ako krátkodobý odpor. Z pohľadu technickej analýzy ide o prirodzenú korekciu v rámci inak stále pozitívneho trendu. EMA 50 (64,03 GBP) zostáva dôležitou úrovňou podpory, ktorá bola niekoľkokrát otestovaná a zatiaľ nebola prelomená. Udržiavanie tejto úrovne je kľúčové pre zachovanie scenára rastu. Ďalšia podpora sa nachádza na úrovni 63,59 USD, čo zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu, a potom SMA 100 (62,66 USD) v blízkosti 50 % retracementu. CCI (-56,6) poukazuje na oslabenie nákupnej dynamiky a vstup do neutrálneho až mierne prepredaného teritória. Momentum (99,8) tiež klesá, čo potvrdzuje spomalenie rastu. Objem obchodovania zostáva relatívne stabilný. Z technického hľadiska by prelomenie úrovne 64,69 USD mohlo otvoriť cestu späť k vrcholu 66,47 USD, alebo možno aj vyššie, ak geopolitické faktory oživia záujem o nákup. Naopak, prelomenie pod 50 EMA by mohlo znamenať hlbšiu korekciu smerom k 63 až 62 USD, kde sa nachádza silná oblasť podpory.
Zdroj: xStation5
