⏬ Striebro pod 100 $ a zlato pod 5000 $

Očakávaná nominácia Kevina Warsha ako nástupcu Jeroma Powella vysiela trhom jasný signál: éra hyper-uvoľnených očakávaní sa končí. Jeho výber poteší zástancov menovej disciplíny, no zároveň naznačuje prísnejší postoj Fedu v strednodobom horizonte. Zostáva otázne, či Trump svoj výber nespolutrpne oľutuje, ak Warsh odmietne otočiť smerom k nižším sadzbám. Naopak, jeho motivácia môže byť viac osobná než ekonomická — snaha vyriešiť osobný spor s Powellom.
1. Reakcia dolára: Koniec výpredaja a návrat k výnosom
Samotné potvrdenie Warsha ako favorita stačilo na zastavenie poklesu dolára.
-
Odraz DXY a rast výnosov: Dolár sa prudko odrazil z nedávnych miním, keď výnosy z dlhopisov vzrástli. Warsh je síce vnímaný ako „priateľský voči trhom“, no zároveň oveľa viac jestvábí ako jeho konkurenti ako Hassett alebo Rieder.
-
Prehodnotené očakávania: Investori teraz očakávajú pomalšie tempo znižovania sadzieb. Warsh však často kritizoval Fed za to, že reaguje spätne namiesto toho, aby predvídal vývoj.
-
Reakcia trhu: EUR/USD okamžite oslabil po správach, že Trump „zafixoval“ kandidatúru Warsha. Drahé kovy zaznamenali najstrmší pokles za posledné mesiace.
2. Nová kapitola Fedu: Medzi jestvábími koreňmi a politickým tlakom
Kevin Warsh si drží povesť ortodoxného jestvába, ktorý dlhodobo kritizoval príliš uvoľnené podmienky.
-
Disciplína závislá od dát: Jeho nominácia signalizuje prístup založený na údajoch, dôraz na náklady kapitálu a trvalé potlačenie inflácie.
-
Zmiernenie obáv o nezávislosť: Ako „inštitucionálny“ kandidát Warsh prináša trhom istú mieru dôvery, že Fed nebude úplne podriadený Bielemu domu. No politický tlak ostáva rizikom, najmä vzhľadom na Trumpove verejné požiadavky na zníženie sadzieb.
3. Dôsledky pre ekonomiku a trhy: Tieň vyšších nákladov
-
Krátkodobo: Silnejší dolár a vyššie výnosy sprísňujú finančné podmienky. To pomáha bojovať proti inflácii a posilňuje status USA ako bezpečného prístavu, no zároveň tlmí americký export a zvyšuje tlak na rozvíjajúce sa trhy.
Výsledkom je výrazný výpredaj zlata a striebra.
-
Strednodobo: Scenár „vyššie sadzby na dlhšie“ môže oslabiť domácu spotrebu, trh bývania a investície (CAPEX). Hoci to pomáha stabilizovať cenovú hladinu, predstavuje to riziko pre rast.
-
Rizikové aktíva pod tlakom: Technologický sektor a kryptomeny čelia negatívnemu výhľadu. Sprísnená politika znamená nižšiu likviditu a vyššie náklady na kapitál – čo sú podľa analytikov hlavné riziká.
4. Riziko inštitucionálneho konfliktu
Nominácia Warsha prebieha v kontexte bezprecedentného napätia – vrátane vyšetrovania DOJ voči Powellovi a verejných sporov o nezávislosť Fedu.
-
Kľúčový konflikt: Existuje reálne riziko kolízie medzi prorastovou populistickou agendou Trumpa a Warshovou konzervatívnou menovou filozofiou.
Ak trhy nadobudnú dojem, že politický tlak prebíja mandát na cenovú stabilitu, môže to vážne narušiť dlhodobú dôveru v dolár.
Striebro oslabilo až o 15 % a prepadlo sa pod hranicu 100 USD za uncu. Ďalšie významné úrovne podpory sa nachádzajú v pásme 80–90 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
Zlato dnes kleslo pod hranicu 5 000 USD. Tento 7 % pokles predstavuje volatilitu, ktorá je v tejto triede aktív zriedkavá. Ďalšie kľúčové úrovne podpory sa nachádzajú na 4 750 a 4 500 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.