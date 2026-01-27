Čína po splnení záväzku voči USA prechádza na lacnejšiu brazílsku sóju

- Čína presúva nákupy sóje z USA na lacnejšie brazílske dodávky, hneď ako naplnila svoje záväzky voči Washingtonu.
- Americké bôby sú cenovo menej výhodné, čo sťažuje ich využitie mimo štátnych zákaziek.
- Dlhodobý záväzok voči USA (25 mil. ton ročne do roku 2028) zostáva v platnosti, jeho plnenie si však môže vyžadovať ďalšie politické rozhodnutia a colné úľavy.
- Čína aktívne riadi svoju obchodnú politiku medzi politickými dohodami a ekonomickými realitami.
Čína, najväčší svetový dovozca sójových bôbov, zvýšila nákupy brazílskej sóje po tom, čo splnila prvú časť svojich záväzkov voči Spojeným štátom v rámci obchodného prímeria.
Počas uplynulého týždňa čínski dovozcovia objednali minimálne 25 lodných zásielok sóje, prevažne s dodaním v marci a apríli, uviedli obchodníci oboznámení s transakciami.
Zatiaľ čo americké dodávky boli využité na splnenie politického záväzku, ďalšie nákupy sa teraz presúvajú k cenovo výhodnejším brazílskym zásobám. Podľa obchodníkov sú náklady na americké bôby výrazne vyššie než na brazílske, čo by viedlo k stratám pri ich spracovaní (crush margins).
Peking počas posledných troch mesiacov nakúpil približne 12 miliónov ton americkej sóje, čím splnil záväzok dohodnutý v novembri s administratívou Donalda Trumpa. V dlhodobom horizonte sa USA a Čína dohodli, že Peking bude ročne nakupovať minimálne 25 miliónov ton americkej sóje až do roku 2028.
Podľa analytikov zostáva plnenie dohody politickou prioritou.
„Aj keby to znamenalo určité ekonomické obete, Čína môže svoje ciele dosiahnuť prostredníctvom riadenia rezerv alebo iných nástrojov,“ uviedol Hanver Li zo spoločnosti JC Intelligence.
Čína síce znížila clá a zrušila zákazy dovozu pre troch amerických vývozcov, no dovoz americkej sóje stále podlieha 13 % clu, čo sťažuje účasť súkromných spracovateľov. Ďalšie zniženie ciel by mohlo byť nevyhnutné, aby sa súkromný sektor mohol zapojiť do ďalšej vlny nákupov.
Graf SOYBEAN (H1)
Ceny sójových bôbov sa po nedávnom raste odrazili od maxima 1 075,68 USD, odkiaľ následne korigovali späť pod úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (1 066,67 USD). Aktuálne sa obchodujú na 1 063,17 USD, tesne pod dôležitými kĺzavými priemermi EMA 50 (1 064,80 USD) a SMA 100 (1 063,41 USD), ktoré momentálne pôsobia ako rezistencia. Korekcia ceny zatiaľ našla oporu nad 38,2 % retracementom na 1 061,09 USD, čo je krátkodobo kľúčová technická úroveň. Ak by bola prelomená, ďalšia podpora sa nachádza na 50 % hladine (1 056,58 USD) a následne na 61,8 % (1 052,07 USD). CCI sa pohybuje mierne pod neutrálnou líniou (-19,1), čo signalizuje oslabenie býčieho momenta. Momentum však smeruje nahor a hodnota nad 99 naznačuje snahu trhu o stabilizáciu a možné obnovenie rastu. Cena sa zároveň snaží udržať nad zónou, kde sa stretávajú EMA a SMA, čo môže byť kľúčové pre ďalší vývoj.
Zdroj: xStation5
