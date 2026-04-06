Wall Street pokračuje v oživení pred otvorením trhu v USA 📈 Netflix prudko rastie po zvýšení odporúčania od Goldman Sachs

Pred otvorením Wall Street odovzdali futures na americké indexy malú časť predchádzajúcich ziskov. Futures na Nasdaq 100 klesli približne z 24 380 na 24 300 bodov, no v rámci dňa sú stále vyššie o viac než 0,7 %. Pozornosť investorov sa sústreďuje na dáta US ISM v službách, ktoré budú zverejnené o 16:00 GMT, a tiež na pokračujúce rokovania medzi americkými sprostredkovateľmi a ich iránskymi partnermi, ktoré podľa správ prebiehajú cez Pakistan. Irán zatiaľ odmietol znovu otvoriť Hormuzský prieliv výmenou za prímerie, rokovania však ďalej pokračujú. Donald Trump stanovil stredu 8. apríla o 2:00 ako kľúčový termín pre ďalšiu fázu konfliktu — buď dôjde k eskalácii vrátane možných útokov na infraštruktúru, alebo k zmierneniu napätia.
Spoločnosť Raymond James upozorňuje, že napriek vypuknutiu vojny s Iránom zostali akciové trhy prekvapivo odolné a nedošlo k výraznému výpredaju. Podľa banky pomohli stabilizovať úverové aj akciové trhy silné makroekonomické dáta z začiatku roka 2026 a tiež štruktúra ropného trhu, kde sú zvýšené ceny koncentrované najmä v krátkodobom horizonte.
US100 (D1)
To zatiaľ obmedzuje tlak na pokles, no ďalším kľúčovým testom pre investorov bude termín, ktorý Donald Trump stanovil na dosiahnutie dohody s Iránom. Z technického pohľadu futures na Nasdaq 100 zostávajú v rámci klesajúceho cenového kanála a stále sa obchodujú pod 200-seančným kĺzavým priemerom, ktorý leží približne o 200 bodov vyššie.
Zdroj: xStation5
Ed Yardeni o americkom akciovom trhu
- Ed Yardeni, zakladateľ Yardeni Research, zostáva pri indexe S&P 500 konštruktívny. Tvrdí, že súčasné valuácie sú relatívne atraktívne a že akcie po veľkých amerických vojenských konfliktoch historicky často dosahovali dobrý výkon.
- S&P 500 bol dva roky po každom z posledných štyroch veľkých konfliktov vyššie — po druhej svetovej vojne, kórejskej vojne, vojne v Perzskom zálive a vojne v Iraku — pričom zisky sa pohybovali v rozmedzí 31 % až 44 %.
- Yardeni tvrdí, že súčasné úrovne trhu ponúkajú relatívne atraktívne vstupné body. Ukazovateľ forward P/E dosiahol vlani v októbri vrchol na úrovni 23 a odvtedy klesol približne o 15 %.
- Zároveň forward zisky vzrástli o 12,7 % a dostali sa na rekordné maximá, čo naznačuje, že pokles valuácií odráža skôr kompresiu násobkov než zhoršenie fundamentov.
- Spočiatku bola táto kompresia spôsobená obavami o ziskovosť spojenú s AI a neskôr strachom, že konflikt môže vyvolať globálnu recesiu.
- Napriek tomu analytici svoje odhady ziskov výrazne neznížili a vo výhľadoch ich ďalej zvyšujú.
- Podľa dát FactSet klesol forward 12-mesačný P/E na 19,8, teda pod päťročný priemer 19,9 a mierne nad desaťročný priemer 18,9.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Netflix (NFLX.US) – akcie v predobchodnej fáze rastú o takmer 2 % po tom, čo Goldman Sachs zvýšila odporúčanie z „neutral“ na „buy“. Banka poukázala na pokračujúcu vedúcu pozíciu spoločnosti v oblasti akvizície a vývoja obsahu, ako aj na silný potenciál návratnosti kapitálu pre akcionárov.
- Soleno Therapeutics – akcie vyskočili približne o 40 % po tom, čo spoločnosť Neurocrine Biosciences oznámila dohodu o prevzatí firmy za 53 USD za akciu v hotovosti, čo oceňuje transakciu na približne 2,9 miliardy USD. Očakáva sa, že akvizícia rozšíri portfólio liekov spoločnosti Neurocrine a posilní jej pozíciu v oblasti endokrinológie a zriedkavých ochorení.
- Twilio – akcie posilnili o viac než 3 % po zvýšení odporúčania od Jefferies z „hold“ na „buy“. Banka vyzdvihla kľúčovú úlohu spoločnosti Twilio pri vývoji hlasových riešení založených na umelej inteligencii.
Zdroj: xStation5
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Hecla klesá, keď akcie tlačí slabší výhľad produkcie na rok 2026 a korekcia ceny striebra
Apple opäť získava priazeň retailových investorov, keď kapitál rotuje v rámci megacap technológií
Meta predstavila Muse Spark ako prvý model svojho tímu pre superinteligenciu
