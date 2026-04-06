NATGAS je pod tlakom pre rastúce riziko super El Niña v roku 2026 📉

Výhľad ukazuje na mimoriadne silné El Niño v roku 2026, pričom teploty morskej hladiny by mohli vzrásť až o približne 2,5 °C. Tento vývoj by tak bol porovnateľný s historickými epizódami z rokov 1997–98 a 2015–16, prípadne by ich mohol aj prekonať. Takýto scenár by znamenal výrazné zmeny v globálnych poveternostných vzorcoch, vrátane miernejšej zimy a nižšej letnej teplotnej volatility v Spojených štátoch. Z pohľadu trhu so zemným plynom je hlavným dôsledkom vyššia úroveň zásob a slabší dopyt po energiách počas jarného a letného obdobia. Prostredie na trhu sa tak stáva fundamentálne medvedie pre ceny amerického plynu, najmä vzhľadom na už teraz utlmený sezónny dopyt, teda obmedzený dopyt po vykurovaní a slabší dopyt po chladení.
- Modely sa takmer jednomyseľne zhodujú na výraznom oteplení v oblasti Niño 3.4 do jesene 2026, čo zvyšuje dôveru v scenár veľmi silného El Niña.
- Anomálie teploty morskej hladiny presahujúce +2,0 °C naprieč rovníkovým Pacifikom ukazujú na široké a pretrvávajúce narušenie atmosférickej cirkulácie.
- V praxi to znamená teplejšiu zimu v Severnej Amerike, čo vedie k slabšiemu dopytu po vykurovaní a k vyšším zásobám plynu na konci sezóny.
- Vstup do jari so zvýšenými zásobami posúva trh s plynom do fázy prebytku ponuky, čo sa historicky premieta do slabších cien počas prechodného obdobia.
- Počas letných mesiacov má El Niño tendenciu obmedzovať frekvenciu a intenzitu extrémnych horúčav v niektorých častiach USA, čím znižuje dopyt po elektrine a spotrebu plynu pri výrobe elektriny.
- Zároveň potláča aktivitu hurikánov v Atlantiku, čo znižuje riziko narušenia dodávok v Mexickom zálive.
- Tým klesá aj riziková prémia počasia, ktorá zvyčajne podporuje ceny plynu počas letnej sezóny.
- Výrazné zrážkové anomálie, teda sucho v Indonézii a severnej Austrálii spolu s nadmernými zrážkami v rovníkovom Pacifiku, potvrdzujú rozsah a globálny dosah tejto klimatickej zmeny.
- Z pohľadu ocenenia zostáva kľúčovou premennou tempo dopĺňania zásob na jar a ich odchýlka od päťročného priemeru.
- Celkovo tak scenár silného, a potenciálne najsilnejšieho El Niña za viac než 140 rokov, vytvára prostredie, v ktorom ceny amerického plynu čelia obmedzenému priestoru na rast a rovnováha trhu sa posúva smerom k prebytku ponuky, ak ju nevyváži silný externý dopyt.
Zdroj: xStation5
Zdroj: ECMWF
Zdroj: ECMWF
Zdroj: ECMWF
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
