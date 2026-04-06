Irán odmietol prímerie 🔥🚨

- Irán odmietol dočasné prímerie a požaduje trvalé ukončenie vojny.
- Hormuzský prieliv zostáva obmedzený, čo drží ropný trh pod tlakom.
- V hre je približne 45-dňové prímerie, no bez istého výsledku.
- Ceny ropy sa držia okolo 108 až 110 USD za barel a trhy zostávajú nervózne.
Irán odmietol návrh na dočasné prímerie a namiesto toho požaduje trvalý koniec vojny, zrušenie sankcií, obnovu krajiny a tiež jasné pravidlá pre bezpečný priechod cez Hormuzský prieliv. Odpoveď mala byť podľa dostupných informácií odovzdaná cez Pakistan a prichádza v čase, keď sa blíži ultimátum prezidenta Donalda Trumpa na znovuotvorenie tejto kľúčovej námornej trasy.
Napätie okolo Hormuzského prielivu je pre svetové trhy zásadné, pretože práve týmto prielivom za bežných okolností prúdi približne pätina svetového exportu ropy a LNG. Lodná doprava zostáva výrazne obmedzená a stále sa pohybuje hlboko pod úrovňami pred začiatkom konfliktu. To drží ceny energií vysoko a zvyšuje nervozitu investorov.
Boje v regióne navyše pokračujú a diplomatické snahy zatiaľ nepriniesli prielom. V hre síce je návrh na približne 45-dňové prímerie, ale Teherán dáva najavo, že krátkodobá pauza bez pevných záruk preň nie je dostatočná. Trh tak ďalej sleduje, či sa podarí nájsť širšiu dohodu, alebo či konflikt znovu eskaluje.
Ropný trh preto zostáva veľmi citlivý na každú novú správu. Brent sa drží v blízkosti 108 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa osciluje okolo 110 USD. Vyššie ceny suroviny sa navyše premietajú aj do cien palív, čo zvyšuje inflačné tlaky a ekonomickú neistotu.
Z pohľadu investorov je najdôležitejšie to, že rýchle riešenie zatiaľ nie je na dohľad. Irán odmieta krátkodobé prímerie bez jasných podmienok, zatiaľ čo Trump hrozí ďalšími údermi, ak nedôjde k otvoreniu prielivu. Kým sa neobjaví konkrétna dohoda, zostane Hormuzský prieliv jedným z hlavných geopolitických rizík pre ropu aj globálne trhy.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne pohybuje okolo 112,10 USD a po predchádzajúcom prudkom raste zatiaľ drží zisky v blízkosti lokálnych maxím. Trh sa naďalej obchoduje výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 na 108,28 USD aj SMA 100 na 104,80 USD, čo potvrdzuje pokračujúci býčí trend. Po silnom impulze z prelomu minulého týždňa prešla ropa do krátkodobej konsolidácie, no aj tá zatiaľ pôsobí skôr ako oddych pred ďalším pohybom než ako znak obratu.
Technické indikátory ukazujú, že rastové momentum síce v posledných hodinách mierne spomalilo, ale z trhu zatiaľ nezmizlo. CCI na 30,5 sa drží v kladnom pásme, čo naznačuje, že kupujúci majú stále prevahu, aj keď bez extrémneho prehriatia. Momentum 100,9 sa pohybuje tesne nad neutrálnou hranicou a potvrdzuje tak stabilizáciu po predchádzajúcom raste. Dôležité je aj to, že cena rešpektuje oblasť okolo 112 USD ako najbližšiu krátkodobú rezistenciu, ktorú sa snaží znovu prekonať.
Z technického pohľadu zostáva kľúčové, či sa rope podarí udržať nad pásmom 109 až 110 USD. Ak áno, trh môže znovu zaútočiť na maximá v oblasti 113,5 až 114 USD. Naopak pri hlbšej korekcii by prvá výraznejšia podpora ležala pri EMA 50, teda okolo 108,3 USD, a nižšie potom pri SMA 100 v blízkosti 104,8 USD. Celkový obraz však zatiaľ zostáva pozitívny a medvede by potrebovali omnoho silnejší pokles, aby súčasné nastavenie skutočne narušili.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.