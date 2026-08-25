🚨Čína sa pripravuje na svet, v ktorom dolár nemusí byť samozrejmosťou⚔️

- USA hrozia sankciami bankám a firmám, ktoré pomáhajú Iránu obchádzať sankcie; v centre pozornosti je najmä Čína
- Čína pred vojnou odoberala približne 90 % iránskeho exportu ropy, no jej veľké banky sú stále silne závislé od prístupu k dolárovému systému
- Dolár tvorí viac než 50 % globálnych platieb, jüan len 3,1 % - Čína si preto zatiaľ nemôže dovoliť dolár jednoducho obísť
- Peking si však buduje alternatívu cez platobný systém CIPS a rozširuje využívanie jüanu v medzinárodnom obchode
- Paradoxne tak môžu americké sankcie dlhodobo urýchľovať dedolarizáciu, keďže motivujú Čínu znižovať závislosť od amerického finančného systému
- USA hrozia sankciami bankám a firmám, ktoré pomáhajú Iránu obchádzať sankcie; v centre pozornosti je najmä Čína
- Čína pred vojnou odoberala približne 90 % iránskeho exportu ropy, no jej veľké banky sú stále silne závislé od prístupu k dolárovému systému
- Dolár tvorí viac než 50 % globálnych platieb, jüan len 3,1 % - Čína si preto zatiaľ nemôže dovoliť dolár jednoducho obísť
- Peking si však buduje alternatívu cez platobný systém CIPS a rozširuje využívanie jüanu v medzinárodnom obchode
- Paradoxne tak môžu americké sankcie dlhodobo urýchľovať dedolarizáciu, keďže motivujú Čínu znižovať závislosť od amerického finančného systému
Nové americké sankcie proti Iránu dostávajú pod tlak aj Čínu. Washington totiž pohrozil, že od amerického finančného systému môže odstrihnúť banky a firmy, ktoré budú Iránu pomáhať obchádzať sankcie. Pre Peking ide o citlivú otázku. Pred začiatkom vojny smerovalo do Číny približne 90 % iránskeho exportu ropy a iránska ropa tvorila zhruba 12 % čínskeho dovozu tejto komodity.
Čína americké sankcie odmieta a avizovala, že bude chrániť svoje ekonomické záujmy. V praxi má však obmedzený priestor na otvorený konflikt. Jej najväčšie banky a exportné firmy stále potrebujú prístup k dolárovému finančnému systému. Americká mena v júli tvorila viac než polovicu globálnych platieb a takmer 80 % financovania medzinárodného obchodu. Čínsky jüan mal podiel iba 3,1 %, respektíve 8,4 % pri financovaní obchodu.
Práve táto závislosť vysvetľuje, prečo Peking už roky buduje alternatívu. Čínsky platobný systém CIPS dnes združuje 210 priamych účastníkov a jeho význam rastie najmä od začiatku vojny na Ukrajine. Čína zároveň rozširuje menové swapové dohody s ďalšími centrálnymi bankami, ktoré umožňujú realizovať väčšiu časť vzájomného obchodu v jüanoch.
Nejde však o bezprostredný koniec dominancie dolára. Rozdiel medzi oboma menami zostáva príliš veľký a Čína má stále silnú motiváciu zostať súčasťou dolárového systému. CIPS a rastúce využívanie jüanu sú skôr poistkou pre prípad, že by Washington finančné sankcie využíval čoraz agresívnejšie.
Čínsky jüan zostáva napriek rastúcemu geopolitickému napätiu relatívne silný. Menový pár USDCNH od začiatku augusta klesol približne z úrovne 6,75 pod 6,72, čo znamená posilnenie jüanu voči americkému doláru. Situácia by sa však mohla zmeniť v prípade, ak by Washington pristúpil k sankciám voči veľkým čínskym bankám. Obmedzenie ich prístupu k dolárovému systému by mohlo zvýšiť tlak na jüan a podporiť dopyt po americkej mene.
GRAF: Vývoj USDCNH (H1)
Zdroj: xStation5
Americká stratégia tak vytvára paradox. Sankcie dnes fungujú práve preto, že dolár dominuje svetovým financiám. Čím častejšie však USA túto výhodu využívajú ako geopolitický nástroj, tým väčšiu motiváciu dávajú Číne a ďalším krajinám znižovať svoju závislosť od dolára.
Pre trhy bude preto dôležité sledovať, či Washington zostane pri sankciách proti menším firmám a bankám, alebo zasiahne aj niektorú z veľkých čínskych finančných inštitúcií. V druhom prípade by už nešlo iba o ekonomickú izoláciu Iránu, ale o ďalšiu eskaláciu americko-čínskeho súperenia a potenciálne nový impulz pre dlhodobú dedolarizáciu svetovej ekonomiky.
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