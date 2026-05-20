Čína zatvára dvere Nvidii. Peking vsádza na domáce čipy!

Napriek odhodlanému úsiliu Jensena Huanga, vrátane cesty do Číny po boku Donalda Trumpa s cieľom vyrokovať zmiernenie obmedzení na export amerických AI čipov, sa čoraz viac zdá, že misia sa skončila neúspechom. Huang podľa všetkého nezískal žiadne ústupky, zatiaľ čo Peking teraz vysiela jeden z najjasnejších signálov za posledné mesiace. Čínsky technologický sektor sa má viac spoliehať na domáce riešenia než na americké polovodiče.
Podľa najnovších mediálnych správ čínske úrady pridali herné GPU RTX 5090D V2 od Nvidie na zoznam zakázaných produktov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide iba o herný trh, ale dôsledky siahajú oveľa hlbšie. Čip využívali nielen hráči, ale aj niektorí AI inžinieri a spoločnosti vyvíjajúce systémy umelej inteligencie. Karta poskytovala prístup k architektúre Blackwell od Nvidie a časť trhu ju vnímala ako spôsob, ako obísť americké exportné obmedzenia.
Práve tu sa objavuje najväčšia irónia celej situácie. Washington sa mesiace snažil obmedziť prístup Číny k najpokročilejším AI čipom na svete, zatiaľ čo Nvidia sa pokúšala nájsť kompromis vytvorením špeciálne obmedzených verzií svojich produktov výhradne pre čínsky trh. Problém však spočíva v tom, že aj tieto obmedzené čipy sa ukázali ako dostatočne výkonné na podporu vývoja AI v Číne. Teraz sa zdá, že Peking je pripravený reagovať vlastnými opatreniami, oficiálne obmedziť prístup čínskych firiem k najnovšiemu hardvéru Nvidie a zároveň podporovať domáce alternatívy od lokálnych výrobcov.
Načasovanie rozhodnutia je tiež veľmi symbolické. Správy o zaradení RTX 5090D V2 na zoznam zakázaných produktov sa objavili počas návštevy Donalda Trumpa a Jensena Huanga v Číne. Je ťažké neinterpretovať to ako politický signál aj demonštráciu sily zo strany Pekingu. Čína tým naznačuje, že sa už nechce spoliehať na amerických technologických dodávateľov a je pripravená urýchliť rozvoj vlastného AI ekosystému.
Pre Nvidiu je tento problém veľmi významný, pretože Čína dlhodobo patrí medzi najdôležitejšie zdroje dopytu po pokročilom AI hardvéri. Ak Peking skutočne začne administratívne obmedzovať čipy Nvidie a zároveň uprednostňovať domáce riešenia, mohlo by to časom viesť k trvalej strate časti čínskeho trhu pre amerického giganta.
Práve preto bude trh dnešné kvartálne výsledky Nvidie sledovať ešte pozornejšie než zvyčajne. Očakávania zostávajú mimoriadne vysoké, ocenenie spoločnosti je veľmi náročné a investori už mesiace započítavajú takmer dokonalý rastový scenár. Problém je v tom, že pri súčasnej veľkosti Nvidie by si trh mohol rýchlo všimnúť aj najmenšiu trhlinu v príbehu neobmedzeného dopytu po AI.
Zdroj: xStation5
