Čínska dopyt opäť roztáča trh s meďou

- Meď posilnila o 2 % po predchádzajúcom výraznom poklese z rekordných úrovní.
- Čínski výrobcovia sa vracajú na trh a podporujú rast vďaka dopĺňaniu zásob pred sviatkami.
- Špekulatívny záujem pretrváva, no signály prebytku ponuky a kontango štruktúra môžu obmedziť ďalší rast.
- Rastúce napätie okolo ciel v USA brzdí presun kovov na tamojší trh.
Cena medi na svetových trhoch zaznamenala výrazné oživenie po dvojdňovom prepade o 11 %, ktorý nasledoval po dosiahnutí historického maxima. Na Londýnskej burze kovov (LME) sa meď obchodovala až za 13 148,50 USD za tonu, čo znamenalo denný rast o 2 %, než sa ustálila okolo 13 051 USD. Podobne posilnila aj na Šanghajskej burze Futures, kde pridala 2,7 %.
Hlavnou hybnou silou rastu je nákupná aktivita z Číny, najväčšieho svetového spotrebiteľa medi. Po niekoľkotýždňovej prestávke sa tamojší výrobcovia a spracovatelia vracajú na trh, aby doplnili zásoby pred oslavami Lunárneho nového roka. Podľa analytika Li Xuezhiho z Chaos Ternary Futures sa čínske firmy často aktivizujú pri korekcii nad 10 %, čo sa teraz naplnilo. Zároveň upozorňuje, že meď má silné fundamentálne základy, ktoré priťahujú investorov k stratégii „buy the dip“.
Rast ceny medi je súčasťou širšieho januárového komoditného rally, kedy došlo k masívnemu prílevu kapitálu do kovov a energií. Tento trend bol podporený neistotou ohľadom vývoja amerického dolára a presunom investorov od mien a štátnych dlhopisov ku komoditám. Meď od začiatku roka vzrástla o viac než 40 %, čím si vyslúžila pozornosť špekulatívnych aj inštitucionálnych hráčov.
Na druhej strane sa objavujú signály spomaľujúcej dynamiky rastu. Trh sa nachádza v contangu, kedy sú spotové ceny nižšie ako ceny trojmesačných kontraktov, čo indikuje dostatočnú ponuku v krátkodobom horizonte. Taktiež zmizli výrazné cenové prémie medzi burzami Comex a LME, ktoré v uplynulých týždňoch motivovali k preprave kovu do USA.
Popri medi dnes posilnili aj ďalšie priemyselné kovy. Cín vzrástol o 3,5 %, zatiaľ čo hliník pridal 0,3 %, čo naznačuje všeobecné upokojenie výpredajov, ktoré minulý týždeň zasiahli celý sektor vrátane zlata a striebra.
Graf COPPER (H1)
Cena medi sa po prudkom výpredaji stabilizovala a aktuálne sa obchoduje okolo 13 259 USD za tonu. Krátkodobo sa trh drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (13 174 USD) a SMA 100 (13 145 USD), čo naznačuje mierne pozitívne technické nastavenie. CCI dosahuje hodnotu 96,7, čo značí vstup do prekúpeného pásma. Podobne momentum osciluje okolo hodnoty 99,7, čo odráža zrýchľujúci sa rastový impulz, avšak bez extrémneho prehriatia trhu. Vývoj objemových sviečok v posledných hodinách ukazuje na pokles obchodnej aktivity, čo naznačuje váhavosť investorov po prudkom pohybe nahor. Trh teraz zrejme vyčkáva na ďalšie impulzy, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili býčie nastavenie. Celkovo graf ukazuje, že meď sa po korekcii snaží stabilizovať nad dôležitými technickými úrovňami, no ďalší rast si vyžaduje potvrdenie objemom a prieraz nad predchádzajúce maximá.
Zdroj: xStation5
