Čínska ekonomika spomaľuje. Investície klesajú a spotreba domácností stagnuje.

- Investície do fixných aktív klesli o 1,7 %, čo je najstrmší pokles v histórii.
- Priemyselná výroba spomalila na 4,9 % a maloobchodný predaj rastie najpomalším tempom od roku 2021.
- Stimulačný balík v hodnote 1 bilióna juanov zatiaľ nedokázal vrátiť ekonomiku na trajektóriu rastu.
- Investície do fixných aktív klesli o 1,7 %, čo je najstrmší pokles v histórii.
- Priemyselná výroba spomalila na 4,9 % a maloobchodný predaj rastie najpomalším tempom od roku 2021.
- Stimulačný balík v hodnote 1 bilióna juanov zatiaľ nedokázal vrátiť ekonomiku na trajektóriu rastu.
Čínska ekonomika vstúpila do záverečnej časti roka s výrazne slabšou dynamikou, ako analytici očakávali. Najnovšie údaje ukazujú bezprecedentný pokles investícií, spomalenie priemyselnej výroby a oslabenie spotrebiteľského dopytu. Všetky tieto faktory spolu potvrdzujú, že rast druhej najväčšej ekonomiky sveta sa v posledných mesiacoch viditeľne zastavil.
Rekordný pokles investícií a ochladenie priemyslu
Podľa Národného štatistického úradu investície do fixných aktív klesli v prvých desiatich mesiacoch roka o 1,7 %, čo je najhlbší pokles v histórii monitorovania. Podľa odhadov agentúry Bloomberg došlo len v októbri k medziročnému poklesu o 12 %, čo je piaty pokles v rade. Kľúčové zložky investičnej činnosti tiež slabnú. Výstavba infraštruktúry stagnuje, investície do výroby strácajú na dynamike a sektor nehnuteľností naďalej klesá.
Priemyselná výroba medziročne vzrástla o 4,9 %, čo je najpomalšie tempo od začiatku tohto roka. Slabšie výsledky exportu a pretrvávajúce problémy s domácim dopytom tak vyvíjajú tlak na rast, ktorý bol v predchádzajúcich štvrťrokoch jedným z hlavných motorov ekonomiky.
Spotreba slabne, vláda váha s opatreniami na stimuláciu
Klesajúca investičná aktivita sa odráža aj v nízkej dôvere spotrebiteľov. Maloobchodný predaj v októbri vzrástol len o 2,9 %, čo predstavuje piate po sebe idúce spomalenie a najdlhšiu sériu od roku 2021. Napriek miernemu poklesu nezamestnanosti na 5,1 % zostáva domáci dopyt slabý.
Peking schválil stimulačný balík v hodnote 1 bilióna juanov s cieľom podporiť kapitálové výdavky a zlepšiť rozpočty regionálnych vlád. Vplyv týchto opatrení sa však zatiaľ neodzrkadľuje v údajoch. Vládna podpora sa pomaly prenáša do reálnej ekonomiky, zatiaľ čo dopyt po úveroch zostáva slabý. Centrálna banka zároveň naznačila, že ďalšie uvoľňovanie menovej politiky nie je na programe, čo obmedzuje priestor pre agresívnejšie stimulačné opatrenia.
Výhľad zostáva zmiešaný
Vonkajšie prostredie zostáva pre Čínu náročné. Exportný sektor čelí neistote po predchádzajúcom poklese exportu, hoci nedávna dohoda s USA o znížení obchodných bariér by mohla priniesť určité zlepšenie. Domáca ekonomika však potrebuje trvalejší impulz. Ide najmä o reformy v oblasti príjmov a sociálneho systému, ktoré by posilnili kúpnu silu domácností.
Napriek zhoršeniu údajov zostáva cieľ vlády dosiahnuť v roku 2025 rast na úrovni približne 5 % dosiahnuteľný, a to najmä vďaka očakávanému oživeniu vývozu a postupnému vplyvu fiškálnych opatrení. Je preto nepravdepodobné, že Čína v blízkej budúcnosti zavedie nové stimulačné opatrenia, a svoje „ekonomické munície“ si nechá na budúci rok.
Graf: USD/CNH (H4)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Krypto novinky: Bitcoin sa snaží zastaviť výpredaj 📌 ETF fondy vytvárajú tlak na kryptomeny
Graf dňa: USDJPY (17.11.2025)
Denné zhrnutie: Wall Street sa snaží zastaviť výpredaj 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %
Pšenica klesá po vyšších ako očakávaných údajoch v správe WASDE
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.