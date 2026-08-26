Čínska firma vyzýva Samsung a SK hynix ⚠️

Titulky sú výrazné. Čínsky YMTC postúpil na tretie miesto na svete podľa objemu dodávok pamätí NAND, čím predbehol japonskú Kioxiu. Objavili sa už komentáre, že kórejská dominancia na trhu pamätí je ohrozená a budúcnosť NAND môže patriť Číne. No medzi tretím miestom v rebríčku dodávok a skutočnou hrozbou pre Samsung či SK hynix je stále pomerne veľký rozdiel.
YMTC skutočne dosiahol veľmi výrazný pokrok. V druhom kvartáli čínska spoločnosť zodpovedala za 14 % globálnych dodávok NAND, pričom Samsung mal 25 % a SK hynix spolu so Solidigm 22 %. YMTC predbehol Kioxiu objemom, no z hľadiska príjmov stále obsadil až piate miesto, za Micronom a Kioxiou. Ide o veľmi podstatný rozdiel, pretože ukazuje, že čínska firma v súčasnosti predáva veľké množstvo pamätí, no nemá zatiaľ silnú pozíciu v najhodnotnejších segmentoch trhu.
Na trh s pamäťami sa tiež nedá pozerať tak, akoby boli všetky čipy rovnocenné. Najväčší výrobcovia dlhodobo presúvajú časť výrobných kapacít smerom k pokročilejším a výnosnejším riešeniam. Osobitný význam tu majú pamäte DRAM a HBM využívané v dátových centrách a infraštruktúre umelej inteligencie. Dopyt po týchto produktoch je v súčasnosti obrovský a ich dôležitosť pre výsledky najväčších výrobcov narastá.
NAND zostáva samozrejme veľmi dôležitým trhom. Práve tieto typy pamätí sa nachádzajú okrem iného v smartfónoch, počítačoch, SSD diskoch a iných zariadeniach. V tomto segmente má YMTC oveľa väčší priestor na ďalší rozvoj, najmä ak sa mu podarí zvýšiť zahraničný predaj. Apple by tu mohol byť veľmi dôležitým zákazníkom, keďže firma testuje čínske pamäte a hľadá spôsoby diverzifikácie dodávateľského reťazca. Ak YMTC skutočne získa prístup k väčšej časti dodávateľského reťazca Apple, mohlo by to výrazne urýchliť jeho rozvoj.
To však nič nemení na skutočnosti, že trh s pamäťami si vyžaduje obrovské investície. Továrne stoja miliardy dolárov, vývoj ďalších generácií technológií si vyžaduje stále výdavky a zvyšovanie výroby nezaručuje udržanie vysokých marží. YMTC tak môže rýchlo zvyšovať podiel na trhu NAND, no premeniť tento rast na pozíciu porovnateľnú so Samsungom či SK hynix bude podstatne náročnejšie.
Súčasná pozícia YMTC preto ešte nepredstavuje ohrozenie dominancie Samsungu a SK hynix. Ukazuje však niečo rovnako dôležité: Čína je schopná dostať sa do svetovej špičky trhu NAND, rýchlo zvyšovať výrobu a postupne preberať podiel firmám, ktoré tento segment roky ovládali.
To samo o sebe je však významnou udalosťou. YMTC chce ísť ešte ďalej a podľa správ plánuje do konca roka 2027 bojovať o prvé miesto na svete, pričom plánovaná verejná ponuka má priniesť približne 5 mld. dolárov na rozvoj výroby a výskumu.
Oplatí sa tiež všimnúť si širší obraz. Čína sa už nepokúša iba kopírovať západné riešenia. Buduje vlastné firmy, vlastné továrne a vlastné technologické zázemie. YMTC je jedným z najlepších príkladov tohto procesu. Čína môže byť niekoľko rokov za svetovými lídrami v časti najvyspelejších technológií, no tento rozdiel už nevyzerá ako bariéra, ktorú Peking nie je schopný prekonať.
A práve preto je postup YMTC na tretie miesto dôležitejší, než by naznačovalo samotné číslo 14 %. Ešte to neznamená koniec dominancie Samsungu či SK hynix. Ukazuje však, že čínsky polovodičový priemysel dokáže systematicky zvyšovať svoju mierku, dobývať ďalšie segmenty trhu a využívať obrovské prostriedky, ktoré Peking vynakladá na rozvoj domácich technológií.
Pre Samsung, SK hynix a Micron to zatiaľ nie je dôvod na paniku. Je to však ďalší signál, ktorý nemožno ignorovať. Ak YMTC udrží súčasné tempo, dnešný boj o tretie miesto môže byť len začiatkom oveľa väčšieho súperenia o trh s pamäťami.
Zdroj: xStation5
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