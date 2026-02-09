Crypto správy: Bitcoin klesá pod 70 000 USD 📉 Spadne trh s kryptomenami opäť?

Kryptomeny v piatok prudko ožili po rekordných výpredajoch, ktoré stlačili Bitcoin až k 60 000 USD a spustili rekordnú vlnu likvidácií long pozícií naprieč altcoinovým trhom.
Počas víkendu bola volatilita utlmená po silnej rely a v pondelok sledujeme, ako Bitcoin opäť klesá pod 70 000 USD. Ethereum sa snaží udržať nad hranicou 2 000 USD.
- Prílev kapitálu do ETF fondov zostáva veľmi obmedzený, zatiaľ čo aktivita na trhu s OPCIAMI naznačuje dopyt po zaistení a potenciálne brzdenie prudkého rastu cien.
- V piatok zaznamenali BTC ETF čistý prílev viac ako 350 mil. USD, zatiaľ čo Ethereum zaznamenalo čistý odlev cez 20 mil. USD. Historicky v medvedích trhoch Ethereum zaostávalo za Bitcoinom a zdá sa, že najväčšia kryptomena opäť priťahuje najväčší záujem pri nákupoch „dipov.“
- Michael Saylor zo spoločnosti Strategy (MSTR.US) opäť použil sociálne siete, aby signalizoval trhu, že akýkoľvek čas je vhodný na nákup BTC. Trh však pristupuje k expozícii Strategy opatrne – firma drží približne 700 000 BTC a momentálne sedí na priemernej strate okolo 10 % z tejto pozície.
- Pozornosť trhu sa zameriava aj na burzu Bithumb v Južnej Kórei, kde 6. februára došlo kvôli chybe k prevodu 620 000 BTC používateľom, hoci burza držala len okolo 175 BTC v rezervách. Problém bol vyriešený a takmer 100 % prostriedkov bolo obnovených, no otázky ohľadom mechanizmu, ktorý to umožnil, pretrvávajú.
Graf Bitcoin a Ethereum (D1)
Cena Bitcoinu je približne 43 % pod októbrovým maximom a na dennom grafe – napriek piatkovej korekcii – sa stále obchoduje s RSI blízko prepredaných úrovní.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Toky amerických ETF fondov BTC a ETH
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
V roku 2028 dosiahne splatný dlh spoločnosti Strategy približne 1 miliardu USD a v roku 2029 vzrastie na zhruba 3 miliardy USD. Teoreticky má firma v súčasnosti dostatok hotovosti na pokrytie záväzkov v roku 2028 a asi 30 % sumy splatnej v roku 2029 – avšak aj pri výraznom znížení ročných prevádzkových nákladov by to mohlo podstatne oslabiť jej likviditu. V roku 2030 bude potrebné splatiť ďalších 2,8 miliardy USD a do roku 2032 ešte 800 miliónov USD. Tieto sumy sa nejavia ako extrémne – za predpokladu, že sa na trh vráti býčí trend na Bitcoine.
Zdroj: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
