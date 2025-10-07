Dážď zmierňuje obavy o brazílsku úrodu, cena kávy Arabica klesá

- Cena kávy Arabica klesla až o 1,8 % po tom, ako predpoveď počasia v Brazílii naznačila výrazné zrážky.
- Očakávané dažde nad 30 mm by mohli podporiť kvitnutie kávovníkov a zlepšiť výhľad úrody.
- Predchádzajúci rast cien o 3,4 % bol spôsobený obavami zo sucha.
- Trh zostáva mimoriadne citlivý na klimatické správy, podobne ako kakao, ktoré v posledných dňoch oslabilo vďaka zlepšujúcej sa ponuke.
Cena kávy Arabica pokračovala druhý deň v poklese na burze v New Yorku, keď predpovede dažďov v Brazílii zmiernili obavy z dopadov nedávneho sucha na budúcu úrodu v najväčšej pestovateľskej krajine sveta.
Podľa meteorologickej spoločnosti Climatempo sa očakávajú zrážky v regiónoch São Paulo, Alta Mogiana a južné Minas Gerais, pričom najintenzívnejšie dažde by mali doraziť vo štvrtok a piatok. Niektoré oblasti môžu dostať viac než 30 mm zrážok, čo by malo výrazne zvlhčiť pôdu a podporiť kvitnutie kávovníkov – kľúčový faktor pre vývoj budúcej úrody.
Hoci sucho v posledných týždňoch prispelo k rastu cien o 3,4 % v minulom týždni, aktuálne predpovede znižujú riziká výpadkov produkcie. Podľa obchodníkov zo spoločnosti Sucafina zostávajú celkové klimatické podmienky v Brazílii v rámci normálu a napomáhajú hlavnému kvitnutiu.
Na základe tejto zmeny sentimentu cena Arabiky dnes klesla až o 1,8 %. Trh však zostáva citlivý na ďalšie meteorologické aktualizácie.
Pod tlakom sú aj ďalšie soft komodity – napríklad kakao, ktorého cena oslabila v dôsledku zlepšujúcej sa ponuky a rastúcich obáv z klesajúceho dopytu.
Graf Coffee (H1)
Cena kávy sa aktuálne pohybuje okolo 375,40 USD, teda pod úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu. Súčasne sa nachádza tesne pod EMA 50 (380,38 USD) a mierne pod SMA 100 (375,79 USD), čo naznačuje prechod do neutrálnej až mierne medvedej fázy.
CCI klesol na -115,8, čím sa dostal do pásma prepredanosti, čo môže signalizovať možnosť krátkodobého odrazu smerom nahor. Naopak, momentum začalo slabnúť, čo potvrdzuje aktuálny útlm nákupnej sily.
Z pohľadu technickej analýzy je kľúčové sledovať, či sa cena vráti nad Fibonacciho úroveň 377,92 USD (38,2 %). Ak by nedošlo k prierazu pod túto hodnotu, môže nasledovať pokles k ďalšej podpore na 366,99 USD (23,6 %). Naopak, návrat nad EMA 50 by mohol opäť obnoviť pozitívne momentum a otvoriť cestu k rezistencii na 386,76 USD (50 % retracementu).
