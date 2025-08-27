DE40: Ďalší deň strát v Európe. Dolár sa zotavuje.

Zdroj: xStation
Cena prerazila smerom nadol z predchádzajúcej strednodobej formácie rastúceho trojuholníka, čím rozšírila spodnú hranicu formácie. Signálom slabosti trendu je demand gap voči rezistencii nastavenej lokálnym maximom. V súčasnosti sa cena zastavila na priemere EMA50. Ďalšou zónou podpory bude menej strmá rastúca trendová línia, ktorá je navyše podporená priemerom EMA100. Ak by cena prerazila aj túto hranicu, môže to znamenať strednodobý až dlhodobý obrat trendu a cena by sa potom mohla posunúť smerom k EMA200 a júnovému minimu na úrovni 23 000 bodov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Firemné správy:
-
JD Sports (JD.UK) – Britský predajca oblečenia a športovej obuvi zaznamenal ďalší drastický pokles tržieb o 3 %. Investori však zostávajú optimistickí a cena akcie rastie o 2,5 %.
-
Rio Tinto (RIO.UK) – Generálny riaditeľ oznámil restrukturalizáciu spoločnosti do jednotiek špecializovaných na ťažbu konkrétnych surovín. Divízie budú zamerané na železo, hliník, lítium a meď. Akcie spoločnosti pridávajú 0,5 %.
-
Hochschild Mining (HoC.UK) – Spoločnosť znížila svoj ročný výhľad kvôli neuspokojivým výsledkom z brazílskych baní. Cena akcie sa prepadá o 16 %.
-
Rheinmetall (RHM.DE) – Lockheed Martin navrhuje partnerstvo s nemeckým obranným gigantom pri výrobe raketových systémov. Rheinmetall v súčasnosti vyrába predovšetkým protivzdušné strely, a potenciálna spolupráca, o ktorej sa teraz rokuje, by mala rozšíriť produkciu aj na taktické strely ATACMS a strely vzduch-zem Hellfire. Podľa magazínu WirtschaftsWoche akcie Rheinmetallu rastú o 0,2 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500