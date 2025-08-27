viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

DE40: Ďalší deň strát v Európe. Dolár sa zotavuje.

12:51 27. augusta 2025

Európske indexy pokračujú vo včerajšom výpredaji pre obavy z francúzskej politiky a rozpočtu. DE40 stráca 0,4 %, ITA40 klesá o 0,6 %. EU50 a UK100 oslabujú o 0,15 % a 0,25 %. Dolár získal späť časť strát voči euru po tom, čo Donald Trump odvolal Lisu Cook. EURUSD klesá o 0,5 %. Trh čaká na výsledky spoločnosti NVIDIA.

Európske burzy otvárajú ďalší deň poklesom. Dôvodom je najmä korekcia ziskov z minulého týždňa po zmene sentimentu a vnútorné problémy vo Francúzsku. Hlasovanie o nedôvere francúzskej vláde by mohlo výrazne oddialiť schválenie rozpočtu, čo by malo negatívne dôsledky na druhú najväčšiu ekonomiku Európy.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podnikateľská nálada v Nemecku sa podľa reportu IFO zverejneného začiatkom týždňa zlepšila, tento optimizmus však nesdieľajú nemeckí spotrebitelia.

Index spotrebiteľskej dôvery GfK klesol pod očakávania:

  • Zverejnené: -23,6 (očakávanie -21,7, predchádzajúce -21,7)

Nemecký zväz obchodu žiada vládu o podporu pre obavy z trhu práce a spotreby.

Kolaps britských maloobchodných spoločností. Spotrebiteľská dôvera v UK sa ďalej zhoršuje, domácnosti šetria pre rastúce účty, infláciu a čoraz slabšie vyhliadky na trhu práce. Deutsche Bank varuje britský sektor pred ďalšími poklesmi. Associated British Foods stráca 5 %, Wickes a Kingfisher čelia zníženiu investičného odporúčania.

Report CBI ukazuje pokles predajov nad očakávania:

  • Zverejnené: -32 (očakávanie -28, predchádzajúce -34)

DE40 (D1)


Zdroj: xStation

Cena prerazila smerom nadol z predchádzajúcej strednodobej formácie rastúceho trojuholníka, čím rozšírila spodnú hranicu formácie. Signálom slabosti trendu je demand gap voči rezistencii nastavenej lokálnym maximom. V súčasnosti sa cena zastavila na priemere EMA50. Ďalšou zónou podpory bude menej strmá rastúca trendová línia, ktorá je navyše podporená priemerom EMA100. Ak by cena prerazila aj túto hranicu, môže to znamenať strednodobý až dlhodobý obrat trendu a cena by sa potom mohla posunúť smerom k EMA200 a júnovému minimu na úrovni 23 000 bodov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Firemné správy:

  • JD Sports (JD.UK) – Britský predajca oblečenia a športovej obuvi zaznamenal ďalší drastický pokles tržieb o 3 %. Investori však zostávajú optimistickí a cena akcie rastie o 2,5 %.

  • Rio Tinto (RIO.UK) – Generálny riaditeľ oznámil restrukturalizáciu spoločnosti do jednotiek špecializovaných na ťažbu konkrétnych surovín. Divízie budú zamerané na železo, hliník, lítium a meď. Akcie spoločnosti pridávajú 0,5 %.

  • Hochschild Mining (HoC.UK) – Spoločnosť znížila svoj ročný výhľad kvôli neuspokojivým výsledkom z brazílskych baní. Cena akcie sa prepadá o 16 %.

  • Rheinmetall (RHM.DE)Lockheed Martin navrhuje partnerstvo s nemeckým obranným gigantom pri výrobe raketových systémov. Rheinmetall v súčasnosti vyrába predovšetkým protivzdušné strely, a potenciálna spolupráca, o ktorej sa teraz rokuje, by mala rozšíriť produkciu aj na taktické strely ATACMS a strely vzduch-zem Hellfire. Podľa magazínu WirtschaftsWoche akcie Rheinmetallu rastú o 0,2 %.

 

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

 

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

28.08.2025
20:12

Denné zhrnutie: US500 preráža nad 6 500 po silných dátach o americkom HDP 📌

Americké indexy vo štvrtkovej cash seanse uzavreli v zisku, vedené technologickými titulmi vrátane Google, Microsoft...

 18:00

CEO Palantiru Alex Karp predal akcie za viac než 60 miliónov USD – rutinná operácia počas chladenia AI sektoru

Alex Karp, generálny riaditeľ spoločnosti Palantir Technologies, nedávno predal akcie v hodnote viac než 60 miliónov USD. Táto...

 17:48

FedEx Supply Chain prepustí viac ako 600 zamestnancov v Memphise kvôli zmene logistického partnera

FedEx Supply Chain oznámil, že do 11. októbra 2025 trvalo prepustí 611 zamestnancov vo dvoch distribučných centrách...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu