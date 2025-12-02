DE40: DAX v utorok rastie 📈 Bayer posilňuje o 10 % po nečakanej podpore zo strany americkej administratívy

Nemecký akciový index otvoril utorkové obchodovanie opatrným rastom, hoci ďalší potenciál zostáva obmedzený vzhľadom na opatrnosť investorov v USA, kde akciové futures mierne klesajú. Dnešný makroekonomický kalendár je takmer prázdny – hlavným údajom z Európy je predbežná novembrová inflácia CPI v eurozóne.
V Nemecku pútajú pozornosť akcie spoločnosti Bayer, ktorá by mohla profitovať z podpory americkej administratívy po tom, čo navrhla výnimku z mnohomiliardových sankcií v súvislosti so súdnymi spormi okolo glyfosátu. Akcie Hypoport boli zvýšené na „Overweight“ s cieľovou cenou 210 EUR od BNPP Exane.
Inflácia v eurozóne (november):
- Hlavný CPI (r/r): 2,2 % (odhad 2,1 %; predchádzajúca 2,1 %)
- Jadro CPI (r/r): 2,4 % (odhad 2,4 %; predchádzajúca 2,4 %)
- CPI (m/m): –0,3 % (odhad –0,3 %; predchádzajúca 0,2 %)
- Miera nezamestnanosti v eurozóne (október): 6,4 % (odhad 6,3 %; predchádzajúca 6,3 %; revidované na 6,4 %)
DE40 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Na nemeckom trhu vedie zisky Bayer, silno sa darí aj spoločnostiam ako Siemens a finančnému sektoru vrátane Deutsche Boerse, Deutsche Bank a Commerzbank. Rheinmetall sa pokúša o odraz po nedávnom prepade. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Pomôže Bayeru podpora od Trumpovej administratívy?
Podpora zo strany Trumpovej administratívy výrazne zlepšuje právnu pozíciu spoločnosti Bayer v USA a zvyšuje pravdepodobnosť obmedzenia rizík súvisiacich so súdnymi spormi ohľadom glyfosátu (Roundup). Odporúčanie Solicitor General naznačuje, že Washington sa prikláňa k výkladu, ktorý uprednostňuje federálny dohľad EPA pred reguláciou na úrovni jednotlivých štátov. To by mohlo znamenať zlom v niekoľkoročnom právnom spore. Trh reaguje okamžite – prudký rast akcií Bayeru naznačuje výrazné zníženie rizikovej prémie súvisiacej s litigáciami.
- Prípadné rozhodnutie Najvyššieho súdu by mohlo viesť k zníženiu rezerv na súdne spory, ktoré aktuálne predstavujú 7,6 miliardy USD, a tým uvoľniť hodnotu pre akcionárov.
- Priaznivý vývoj by mohol zlepšiť cash flow, úverové ratingy a vyhliadky na dividendy, zároveň by uľavil vedeniu spoločnosti a znížil komunikačný tlak.
- Prípad však zostáva politicky citlivý – podpora od Trumpovej administratívy nie je zárukou rozhodnutia Najvyššieho súdu.
- Ani pozitívny verdikt by úplne nevylúčil budúce žaloby, pokiaľ Najvyšší súd neposkytne široký výklad rozsahu federálnej právomoci.
- Reputačné riziko pre Bayer zostáva vysoké, najmä ak zdravotnícke organizácie zvýšia verejný tlak.
- Ak Najvyšší súd prípad prijme na prejednanie v rokoch 2025–2026, trh môže aj naďalej oceňovať nižšie právne riziko, čo by mohlo podporiť ďalší rast akcií.
- Bayer však zostáva v situácii, kde hodnotu akcií viac ovplyvňujú právne riziká ako samotné fundamenty.
Akcie Bayeru, BAYN.DE (denný interval)
Zdroj: xStation5
Analytici JP Morgan zvýšili odporúčanie pre akcie Campari na „Outperform“ s cieľovou cenou 7,9 EUR za akciu. Titul sa obchoduje v blízkosti svojej 200-dňovej EMA (červená čiara).
Zdroj: xStation5
Bilfinger očakáva rast marží na približne 8–9 % do roku 2030. Akcie dnes dosiahli nové historické maximum po pozitívnom výhľade spoločnosti, no neskôr ustúpili v dôsledku realizácie ziskov.
Zdroj: xStation5
