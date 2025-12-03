DE40: Európa si udržiava úzku konsolidáciu

- Európske trhy zaznamenávajú mierny rast v rámci úzkeho konsolidačného pásma
- Európske trhy zaznamenávajú mierny rast v rámci úzkeho konsolidačného pásma
- Službový PMI z eurozóny nad očakávaniami
- Mierna úľava pre obranný priemysel
- „Reset“ značky Hugo Boss posiela akcie na nové minimá
Európske trhy počas stredajšej seansy pokračujú v miernej rastovej korekcii. Umerne pozitívne makroekonomické dáta umožňujú grafom udržať aktuálne úrovne, pričom trh čaká na výraznejší rastový impulz. Na sentiment stále vplývajú mierové rokovania a ekonomická konkurencia so Spojenými štátmi a Čínou. Lídrom rastu je opäť kontrakt na španielsky index, ktorý si pripisuje viac než 1,6 %. Dobré výkony zaznamenávajú aj kontrakty na ITA40 a W20, ktoré rastú približne o 0,5 %, respektíve 0,2 %. Ostatné indexy vykazujú pohyby nepresahujúce 0,1 %.
Európski investori sledujú mierové rokovania o Ukrajine so zmesou napätia a nedôvery. Ďalšie kolo rozhovorov neprinieslo výsledky, čo podporuje valuácie obranných spoločností.
Makroekonomické dáta:
Zverejnené boli údaje PMI v sektore služieb z eurozóny a Spojeného kráľovstva, pričom väčšina výsledkov prekonala očakávania:
-
Španielsko: 55,6 (očakávanie: 56,1)
-
Taliansko: 55 (očakávanie: 54)
-
Nemecko: 53,1 (očakávanie: 52,7)
-
Spojené kráľovstvo: 51,3 (očakávanie: 50,5)
Hlavné ekonomiky Európy si v sektore služieb stále vedú dobre, pričom rastový trend pretrváva. Objavujú sa však obavy o jeho udržateľnosť vzhľadom na rastúce náklady a slabšie podmienky v ostatných sektoroch hospodárstva.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafe čiastočne vymazala straty z lokálnych miním a pohybuje sa v úzkom konsolidačnom pásme medzi ~23 900 a ~23 450 počas posledných obchodných dní. Úrovne EMA50, EMA100 a FIBO50 predstavujú silnú rezistenciu pre kupujúcich, zatiaľ čo hladina FIBO 78,6 efektívne pôsobí ako podpora. Zploštenie MACD, neutrálny RSI a momentum kĺzavých priemerov mierne nahrávajú býkom, čo môže vytvárať priestor pre prelomenie úrovne FIBO50 a otestovanie poslednej trendovej línie (červená).
Firemné správy:
-
Bezvýsledné rokovania: Neprítomnosť akýchkoľvek dohôd aj po ďalších kolách rokovaní podporuje ocenenie európskych obranných spoločností.
Rheinmetall (RHM.DE) +1,5 %; Hensoldt (HEN.DE) +1 %; Leonardo (LDO.IT) +1 %.
-
Airbus (AIR.DE): Výrobca lietadiel potvrdil svoje výhľady napriek nedávnym technickým problémom, čo upokojilo investorov. Akcie vzrástli o 3 %.
-
Hugo Boss (BOSS.DE): Nemecký módny gigant oznámil „reset“ značky so zameraním na ženský segment. Manažment zároveň varoval pred výrazne slabšími výsledkami v nasledujúcom roku v dôsledku novej stratégie. Akcie klesli o viac než 10 %.
-
Infineon (IFX.DE): Nemecká technologická firma ukončila súdny spor o patentové práva. Hoci súd prehrala, odstránila tým sériu rizík. Akcie posilnili o viac než 2,5 %.
-
Fraport (FRA.DE): Prevádzkovateľ letísk získal sériu pozitívnych investičných odporúčaní. Akcie vzrástli o 1,5 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.