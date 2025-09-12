DE40: Európske trhy čakajú na rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed).

Európske finančné trhy dnes zažívajú vlnu pesimizmu. Futures na index DE40 klesajú o viac než 0,4 %, zatiaľ čo EU50 oslabuje o viac než 0,8 %. Rovnako futures na FRA40 a ITA40 zaostávajú, so stratami približne 0,9 % a 0,8 %. Trh reaguje na dnešné inflačné dáta z Nemecka a na očakávania pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému USA (Fed) o úrokových sadzbách.
Nemecké dáta ukázali, že spotrebiteľská inflácia (CPI) vzrástla medziročne o 2,2 %, v súlade s odhadmi, a medzimesačne o 0,1 %, taktiež podľa očakávaní. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) sa zvýšil o 2,1 % y/y a o 0,1 % m/m. Aj keď inflácia zostáva stabilná, investori môžu mať obavy, že ďalší rast cien by mohol ovplyvniť rozhodovanie Európskej centrálnej banky (ECB).
V kontexte očakávaní ohľadom menovej politiky investori netrpezlivo čakajú na rozhodnutie Fed o úrokových sadzbách. Očakáva sa, že Fed sa prikloní k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, čo by mohlo ovplyvniť globálne finančné trhy.
Zdroj: xStation5
Zvýšená volatilita naprieč širším európskym trhom
Zdroj: xStation5
Index DE40 dnes klesá o 0,4 % a obchoduje sa veľmi blízko supportu definovaného 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (oranžová krivka na grafe). Táto oblasť pôsobí ako technická podpora, ktorá pomáha obmedziť ďalší pokles. Trhový sentiment však zostáva opatrný, keďže nadchádzajúce rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed) budúci týždeň môže významne ovplyvniť globálnu náladu na trhoch, vrátane európskych indexov.
Zdroj: xStation
Firemné novinky:
-
Hannover Re (HNR.DE) dnes posilňuje o takmer 3 % po tom, čo UBS zvýšila odporúčanie z „neutral“ na „buy“ a zdôraznila silnú finančnú odolnosť spoločnosti. Analytici upozorňujú, že firma sa obchoduje s diskontom cca 6 % oproti sektoru, napriek tomu, že vykazuje stabilný rast tržieb a solídnu výkonnosť. Spoločnosť by mohla profitovať z očakávaní investorov ohľadom možného spomalenia trhu, pretože jej defenzívny profil z nej robí relatívne bezpečný titul. UBS stanovila nový cieľový cenový odhad na 280 EUR, čo znamená približne 16 % rastový potenciál.
-
Stellantis (STLAM.IT) oslabuje o cca 1,7 % po tom, čo UBS znížila odhady pre firmu. Analytici upozorňujú na oneskorené zotavenie finančnej výkonnosti a pretrvávajúce výzvy, ako sú vysoké náklady, slabší dopyt a silná konkurencia čínskych výrobcov.
-
BAE Systems (BSP.DE) pridáva približne 1 % vďaka rastúcej poptávke po zbraniach a vojenskej technike. Zvýšené obranné výdavky v Európe a pokračujúce geopolitické napätie podporujú pozitívne očakávania pre spoločnosť, ktorá patrí medzi najväčších svetových poskytovateľov obranných technológií.
