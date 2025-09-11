DE40: Opatrný optimizmus v tieni ECB

Otvorenie akciových trhov v západnej Európe dnes prebieha v atmosfére zvýšenej opatrnosti. Indexy ako UK100 a FRA40 dnes zaznamenávajú mierne zisky, zatiaľ čo nemecký DE40 zostáva takmer nezmenený. Táto zdržanlivá reakcia investorov naznačuje sústredenie trhu na nadchádzajúce rozhodnutia a makroekonomické údaje.
DE40, hlavný index frankfurtskej burzy, začal dnešné obchodovanie v pokojnom duchu, čo odráža očakávania investorov na kľúčové makroekonomické udalosti. Kotácie zostávajú stabilné a volatilita je obmedzená – trh sa nachádza vo fáze „pauzy pred rozhodnutiami“. Účastníci trhu sa primárne sústreďujú na komunikáciu Európskej centrálnej banky a zverejnenie inflačných údajov, ktoré môžu v najbližších hodinách a dňoch poskytnúť jasnejší smer.
Makroekonomické údaje:
Na začiatku seansy sú pohyby pomerne malé. Trhy v Európe zadržiavajú dych a čakajú na sériu mimoriadne dôležitých údajov a rozhodnutí. Dnes medzi ne patrí:
Rozhodnutie ECB o úrokových sadzbách – trh neočakáva žiadne zmeny v politike.
V USA budú zverejnené údaje o CPI inflácii a počte žiadostí o dávky v nezamestnanosti – kľúčové faktory pre ďalší vývoj ekonomiky a trhov.
Rozhodnutie ECB je rozhodujúce, pretože určuje smerovanie nákladov na peniaze v eurozóne. Akákoľvek zmena, alebo aj len tón komunikácie, má priamy vplyv na oceňovanie aktív a vyhliadky rastu. Trh očakáva, že ECB dnes nepristúpi k žiadnym zmenám a zachová svoju súčasnú menovú politiku. Investori predpokladajú, že úrokové sadzby zostanú nezmenené a akékoľvek náznaky ďalšieho postupu sa objavia len v komunikácii a vyjadreniach Christine Lagarde. Kľúčové tak nebude samotné zasadnutie, ale jeho interpretácia – trh bude analyzovať tón vyjadrení centrálnej banky.
Na druhej strane majú údaje z USA významný vplyv aj na európske trhy, pretože formujú globálne očakávania ohľadom politiky Fedu a tým aj pohyby kapitálu. Silnejšia inflácia alebo údaje z trhu práce môžu viesť Fed k udržaniu reštriktívneho prístupu, čo zvyčajne posilňuje dolár a oslabuje euro. Pre európske spoločnosti to znamená zároveň ťažšie financovanie a tlak na oceňovanie akcií.
Naopak slabšie údaje z USA môžu podporiť náladu v Európe, keďže zvyšujú šance na skoršie zníženie sadzieb v USA. Takýto scenár zlepšuje globálny apetít po riziku, podporuje prílev kapitálu na akciové trhy a môže znamenať pozitívny impulz pre európske indexy vrátane DAXu.
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation
Index DAX sa naďalej nachádza v korekčnej fáze a konsoliduje v oblasti kľúčovej podpory, kde sa prekrýva zóna dopytu s hladinou 38,2 % FIBO. Obrana tejto oblasti by mohla otvoriť cestu k odrazu a otestovaniu kĺzavých priemerov a vyšších rezistenčných zón. Prerazenie tejto úrovne smerom nadol zvyšuje riziko prehĺbenia poklesu smerom k úrovniam 50 % a 61,8 % FIBO – alebo v extrémnom prípade až k testu EMA200.
Firemné správy:
Avio (AVIO.IT) – Podľa Bloombergu hľadá taliansky výrobca nosných rakiet investorov na financovanie rozšírenia infraštruktúry a výskumu. Plány výrazne zvyšujú zadlženie firmy, čo sklamalo investorov. Akcie klesajú o viac ako 10 % pri otvorení.
Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) – Dodávatelia cementu dostali pozitívne odporúčanie od JP Morgan, ktorá predpovedá nadpriemerné výsledky pre európsky sektor. Akcie rastú o 8 %, resp. 3 %.
Adecco (ADEN.CH) – Agentúra Jefferies zvýšila odporúčanie pre Adecco a cieľovú cenu z 18,5 CHF na 24 CHF. Akcie rastú o viac ako 1 %.
Airbus (AIR.FR) – Generálny riaditeľ oznámil, že napriek meškaniam budú objednávky dodané načas. Akcie rastú o 2 %.
