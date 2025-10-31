DE40: Pokles sentimentu v Európe

Európska obchodná seansa začína výrazne negatívne. Hlavné indexy zaznamenávajú plošné výpredaje v dôsledku obáv investorov o tempo rastu a obchodné napätie. Medzi futures kontraktmi vedú poklesy W20 a NED25, ktoré oslabujú o viac ako 0,6 %. FRA40, DE40 a UK100 klesajú o niečo menej, približne o 0,4 %. Jediným rastúcim indexom okolo poludnia je ITA40.
Trh sa naďalej snaží započítať veľké množstvo makroekonomických údajov a výsledkov najväčších svetových firiem. Očakávania investorov týkajúce sa komentárov centrálnych bankárov, stretnutia Si Ťin-pchinga s Trumpom a výsledkov technologických spoločností mohli byť prehnané. Investori dnes prehodnocujú svoje nádeje, čo sa prejavuje v klesajúcich valuáciách.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Na nemeckom indexe pozorujeme širokú korekciu, ktorá naznačuje všeobecné zhoršenie sentimentu. Najviac strácajú komunikačné služby a banky, a to v dôsledku negatívnych správ z firiem a obáv o výsledky v sektore. Lepšie sa darí priemyslu, ktorý podporuje stále silný obranný sektor.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje pokračovanie zostupnej korekcie a formovanie konsolidačného kanála v pásme FIBO 23,6–50. Cena prerazila podporu na úrovni 24 300 bodov a kĺzavý priemer EMA50, čo naznačuje krátkodobú slabosť kupujúcich. Aby sa predišlo hlbšej korekcii, musia kupujúci udržať zónu podpory okolo 24 000. Ak iniciatívu preberú predajcovia, cena môže klesnúť k úrovni 23 900, kde sa nachádza FIBO 61,8 a EMA100.
Firemné správy:
-
Fuchs (FPE.DE) — Nemecký výrobca mazív posilňuje o viac ako 7 % po zverejnení výsledkov, ktoré výrazne prekonali očakávania investorov. Vedenie spoločnosti vyjadrilo optimizmus ohľadom nasledujúcich štvrťrokov. Investiční analytici výsledky hodnotili pozitívne a vyzdvihli dobré riadenie nákladov a rast predajov v Ázii.
-
Deutsche Telekom (DTE.DE) — Spoločnosť stráca približne 1,5 % po tom, čo sa v médiách objavili dôveryhodné správy naznačujúce, že firma plánuje nahradiť zariadenia a infraštruktúru od čínskej spoločnosti Huawei na úkor nemeckých daňových poplatníkov. Rozhodnutie má byť motivované bezpečnostnými obavami a strachom zo špionáže zo strany Číny.
-
Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — Akcie spoločnosti stúpajú o viac ako 4 % po zverejnení pozitívnych výsledkov. Tržby vzrástli o 12 %, pričom obranný segment zaznamenal medziročný rast o 38 %. Zlepšili sa aj marže.
-
Saint-Gobain (SGO.FR) — Historická stavebno-priemyselná spoločnosť sklamala investorov. Napriek rastu tržieb došlo k výraznému poklesu obratu v USA, čo viedlo k oslabeniu akcií o 3 %.
-
Renk Group (R3NK.DE) — Nemecká firma vyrábajúca pokročilé pohonné systémy, prevažne pre obranný priemysel, získala odporúčania od investičnej banky. Cena akcie vzrástla o 2 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street
US100: Nedobytná bašta rastu na Wall Street❓
Livestreamy XTB tento týždeň
BREAKING: EURUSD posilňuje po údajoch ISM z USA 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.