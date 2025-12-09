DE40: Rekordné nemecké výdavky na obranu podporujú trhy 📈

- Bundestag schválil rekordné armádne zákazky v hodnote 52 miliárd eur, ktoré pokrývajú 29 kontraktov pre Bundeswehr; akcie spoločností Rheinmetall, Renk a Hensoldt rastú.
Akcie Orsted a Vestas posilňujú po tom, čo americký súd zrušil zákaz nových veterných projektov v USA, čím sa obnovil rastový výhľad pre sektor.
Thyssenkrupp očakáva čistú stratu 400–800 miliónov eur v aktuálnom fiškálnom roku pre slabý trh s oceľou a nákladnú reštrukturalizáciu; akcie klesli približne o 10 %.
Budúci týždeň nemecký Bundestag schváli rekordné obranné výdavky vo výške 52 miliárd eur (cca 61 miliárd USD), ktoré zahŕňajú 29 zmlúv pre Bundeswehr. Ide o najväčšie jednorazové rozpočtové rozhodnutie v histórii nemeckých ozbrojených síl, ktorého cieľom je transformovať Bundeswehr na najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe. Medzi kľúčové plánované investície patrí 22 miliárd eur na základné vojenské vybavenie a uniformy, 4,2 miliardy eur na bojové vozidlá pechoty Puma, 3 miliardy eur na moderné protiraketové systémy Arrow 3 (v spolupráci s Izraelom) a 1,6 miliardy eur na prieskumné satelity, ktoré by mali výrazne zvýšiť kapacity v oblasti spravodajstva a monitorovania.
Rozsah týchto opatrení odráža zrýchlenú modernizáciu armády, ktorá sa začala po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Vtedajší kancelár Olaf Scholz vtedy oznámil „historický obrat“ (Zeitenwende) a súčasný kancelár Friedrich Merz pokračuje v tomto kurze ešte rozhodnejšie. Na obnovu dlhodobo zanedbaných ozbrojených síl smerujú stovky miliárd eur. Merz opakovane zdôrazňuje, že cieľom je ochrana slobody budúcich generácií. Počas nedávneho verejného vystúpenia vyhlásil: „Svet okolo nás sa úplne zmenil. Chceme byť schopní sa brániť, aby sme nemuseli.“
Rekordné výdavky Nemecka na obranu zapadajú do širšieho európskeho úsilia o posilnenie bezpečnosti v reakcii na rastúce hrozby zo strany Ruska. Zahŕňajú nielen nákup moderných systémov protivzdušnej obrany a rozvoj domáceho obranného priemyslu, ale aj prehlbovanie medzinárodnej spolupráce. Cieľom je zabezpečiť stabilitu kontinentu a vybudovať modernú, dobre vybavenú armádu schopnú rýchlej reakcie na súčasné hrozby. Bezprecedentný rozsah investícií dokazuje, že Nemecko berie bezpečnosť Európy vážne a dôsledne realizuje svoj ambiciózny plán vojenskej modernizácie.
Na širšom európskom trhu je aktuálne pozorovaná zvýšená volatilita. Zdroj: xStation
Počas dnešnej obchodnej seansy zaznamenávajú futures kontrakty na indexy výrazné zotavenie, čím vymazávajú časť predchádzajúcich strát a potvrdzujú zlepšenie krátkodobého sentimentu. V širšom kontexte sa však ceny stále pohybujú v rámci dlhodobého konsolidačného pásma, čo znamená, že napriek aktuálnemu odrazu zatiaľ nedošlo k udržateľnému prerazeniu nad predchádzajúce rozpätie obchodovania ani k zmene dominantnej trendovej štruktúry.
Zdroj: xStation
Firemné správy:
Akcie spoločností Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) a ďalších obranných firiem rastú po rozhodnutí nemeckého parlamentu o rekordných obranných zákazkách v hodnote 52 miliárd eur (cca 61 miliárd USD). Objednávky pokrývajú 29 zmlúv na dodávky vybavenia a služieb pre Bundeswehr v rámci snahy o transformáciu na najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe. Ide o najväčší počet a objem zmlúv, aký kedy Bundestag schválil naraz, čo podčiarkuje rozsah modernizácie ozbrojených síl a zároveň podporuje pozitívnu reakciu investorov.
Akcie spoločností Orsted (ORSTED.DK) a Vestas (VWS.DK) takisto rastú po tom, čo federálny súd v USA zrušil celoštátny zákaz nových veterných projektov, ktorý počas svojho pôsobenia zaviedol Donald Trump. Toto rozhodnutie umožňuje pokračovanie výstavby veterných elektrární na pevnine aj na mori a prináša novú nádej pre sektor, ktorý čelil mesiacom regulačnej neistoty.
Thyssenkrupp (TKA.DE) očakáva výraznú čistú stratu v aktuálnom fiškálnom roku (október 2025 – september 2026), a to kvôli slabej situácii na trhu s oceľou a vysokým nákladom na reštrukturalizáciu vo výške približne 350 miliónov eur. Spoločnosť predpokladá celkovú stratu v rozpätí 400–800 miliónov eur, čo negatívne ovplyvnilo náladu investorov – akcie počas dnešnej seansy klesli približne o 10 %. Reštrukturalizačný plán zahŕňa zníženie počtu zamestnancov v oceliarňach o 40 % (cca 11 000 ľudí) a redukciu výroby ocele z 11,5 milióna ton na 8,7–9 milióna ton, pričom zároveň plánuje investície do technológií nízkouhlíkovej výroby ocele.
