DE40: Slabnúca nálada, obranný sektor zaťažuje indexy

Európske indexy pokračujú v poklesoch z posledných dní. Hodnoty indexov sú pod tlakom európskeho obranného sektora a amerického technologického sektora, ktorý od začiatku týždňa čelí výraznej korekcii.
Od začiatku týždňa sledujeme mierne, ale konzistentné poklesy európskych indexov. Dôvodom je čiastočné sklamanie trhu z mierových konferencií s účasťou amerického prezidenta, slabnúci makroekonomický výhľad a v posledných dňoch aj oslabenie akcií obranných spoločností.
Obranný priemysel očakáva pokles objednávok v prípade úspechu mierových rokovaní. Situáciu európskych indexov ďalej zhoršujú ekonomické údaje a správy zo zámoria. V Nemecku výrobné ceny medziročne klesli o 1,5 %, čo naznačuje oslabenie priemyslu, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo zápasí s rastúcou infláciou na úrovni 3,8 %. Ide o nárast oproti predchádzajúcim 3,6 % a viac než očakávaných 3,7 %.
Ďalším faktorom prispievajúcim k poklesu európskeho trhu bol včerajší výpredaj v americkom technologickom sektore, ktorý môže signalizovať zmenu nálady investorov. Počas včerajšej seansy NVIDIA stratila 3,5 %, Palantir viac než 9 %. Microsoft, Tesla a Apple taktiež oslabili — ide o kľúčové spoločnosti zo skupiny Magnificent 7.
DE40 (D1)
Zužujúci sa konsolidačný kanál sa blíži k svojmu uzavretiu.
Počas nasledujúceho týždňa by mal trh rozhodnúť o ďalšom smere vývoja hodnoty nemeckého indexu. V prípade poklesu bude prvou úrovňou podpory hladina 24 000, kde sa nachádza EMA50 a rastúca trendová línia.
Ďalšia silná podporná zóna sa nachádza pri úrovni 23 500, kde sú umiestnené EMA100 a horné hranice predchádzajúcej konsolidácie.
Ak trh nájde dôvod na rast, rezistencia sa nachádza na historickom maxime 24 757.
Firemné správy:
-
Pokles obranných spoločností pokračuje – Trhy vidia reálnu šancu na ukončenie vojny na Ukrajine, čo predstavuje riziko pre ocenenie firiem v obrannom sektore. Rheinmetall oslabuje o 1,5 %, od mája už stratila približne 20 % hodnoty.
-
TAG Immobilien – Spoločnosť realizovala emisiu 12,5 milióna nových akcií, čo spôsobilo pokles ceny o 3 %.
-
K+S – Negatívne odporúčanie od Berenbergu spôsobilo pokles ceny o viac než 4 %.
-
Stellantis – Bernstein znížil cieľovú cenu akcií na 11,70 USD, cena klesla o približne 1 %.
