Disney plánuje prepustiť 1 000 zamestnancov 🎬

- Disney plánuje zrušiť približne 1 000 pracovných miest, najmä v marketingu
- Od roku 2022 firma v rámci reštrukturalizácie prepustila už viac ako 8 000 zamestnancov
- Akcie Disney sa stále obchodujú približne 50 % pod maximami z roku 2021
Spoločnosť Disney oznámila, že pripravuje prepúšťanie časti svojich zamestnancov. Ide tak o jeden z prvých významnejších krokov pod vedením nového generálneho riaditeľa Josha D’Amara, ktorý nahradil Boba Igera. Ten pôsobil ako CEO v rokoch 2005 až 2020 a do funkcie sa opäť vrátil v roku 2022, keď si firma prechádzala zložitejším obdobím.
Zábavná spoločnosť plánuje v najbližších týždňoch zrušiť približne 1 000 pracovných miest, pričom mnohé škrty by sa mali týkať nedávno konsolidovaného marketingového oddelenia.
Rovnako ako viacero ďalších hollywoodskych štúdií sa aj Disney snaží prispôsobiť nižšej ziskovosti streamingu v porovnaní s tým, čo kedysi zarábal na lineárnej televízii, a tiež slabším tržbám z kín a silnej konkurencii zo strany HBO, Netflixu a YouTube. Zároveň sa snaží uvoľniť prostriedky na investície do digitálnych biznisov, kde vidí rastový potenciál.
Od návratu Boba Igera do pozície CEO v roku 2022 a začiatku rozsiahlej reštrukturalizácie už Disney prepustil viac ako 8 000 zamestnancov. Plánované škrty mali byť podľa informácií pripravované ešte predtým, než D’Amaro prevzal vedenie.
Koncom roka 2025 zamestnával Disney približne 230 000 ľudí, pričom zhruba 80 % pracovalo v divízii experiences, teda vrátane zábavných parkov a spotrebiteľských produktov. Väčšina prepúšťania sa doteraz týkala divízie entertainment, zatiaľ čo tematické parky a výletné lode naopak naberali. Prepúšťanie je v zábavnom priemysle v posledných rokoch časté aj u konkurencie. Zamestnancov znižovali aj spoločnosti Sony Pictures, Paramount a Warner Bros. Discovery. Ďalšia vlna prepúšťania sa očakáva aj v prípade, že Paramount dokončí prevzatie Warneru.
Z pohľadu vývoja ceny akcií Disney stále nedosiahlo maximá z roku 2021, keď sa akcie obchodovali okolo 200 USD. Odvtedy si firma prechádza výrazným poklesom a akcie sa v súčasnosti obchodujú tesne pod 100 USD. Na minimách sa titul v posledných rokoch obchodoval v roku 2023, keď bola cena akcií pod 80 USD. Z najnižších úrovní tak akcie pridali približne 25 %, stále sa však obchodujú približne 50 % pod maximami z roku 2021.
Graf DIS.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
