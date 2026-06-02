Akcie Oracle a Alphabetu klesajú pre obavy z financovania AI 📉

Akcie Oracle (ORCL.US) v utorkovej predobchodnej fáze klesli o viac než 4 % a odovzdali časť takmer 10 % zisku z predchádzajúcej seansy. Pokles nebol spôsobený slabšími fundamentmi spoločnosti, ale rastúcimi obavami investorov z nákladov na rozširovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Akcie Alphabetu (GOOGL.US) tiež klesli takmer o 3 % po tom, čo spoločnosť oznámila plán získať približne 80 miliárd USD prostredníctvom ponuky akcií na financovanie investícií do technológií novej generácie.
Alphabet ukazuje rozsah výdavkov na AI
Spúšťačom poklesu akcií Oracle bolo oznámenie Alphabetu o akciovej ponuke v objeme 80 miliárd USD. Do transakcie sa má zapojiť aj Berkshire Hathaway s investíciou vo výške približne 10 miliárd USD. Získaný kapitál bude použitý na rozšírenie kapacity dátových centier a výpočtovej infraštruktúry potrebnej na uspokojenie rastúceho dopytu po AI službách.
Tento krok ukazuje, ako nákladné sa stali preteky o vedúcu pozíciu v oblasti AI. Už v apríli Alphabet zvýšil plánovaný rozpočet kapitálových výdavkov na tento rok až na 190 miliárd USD. Pre investorov je to pripomienka, že úspech v AI nezávisí iba od technológie a zákazníckeho dopytu, ale aj od prístupu k obrovskému objemu kapitálu.
Prečo investori reagujú cez Oracle?
Pre Oracle môže byť AI boom dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane spoločnosť ťaží z rastúceho dopytu po cloudovej infraštruktúre a podnikových softvérových riešeniach. Na druhej strane si investori začínajú klásť otázku, ako dlho môžu technologické spoločnosti financovať masívne AI investície bez toho, aby tým vytvárali tlak na marže, súvahy alebo budúcu potrebu získavať kapitál.
Trh sa preto čoraz viac zameriava nielen na to, ktoré spoločnosti môžu z umelej inteligencie ťažiť, ale aj na to, ktoré firmy nakoniec ponesú najväčšie náklady na budovanie infraštruktúry, ktorá za ňou stojí.
