Dolár sa rúca pod geopolitickým chaosom 📉 „Sell America“ je späť v hre❗️

Dolár dnes zaznamenáva výrazné straty voči všetkým menám krajín G10 (USDIDX: -0,6 %) a rýchlo tak vymazáva polovicu ziskov z minulého mesiaca.
Zdroj: xStation5
Návrat tzv. stratégie „Sell America“ je poháňaný náhlou eskaláciou napätia medzi USA a Európou:
- Donald Trump oznámil zavedenie dodatočných 10 % ciel na krajiny, ktoré rozmiestnili vojenské sily na Grónsku. Cla na všetky produkty dovážané do USA nadobudnú účinnosť 1. júna a zostanú v platnosti, kým USA neuzavrú dohodu o „plnom odkúpení Grónska.“
- Ultimátum amerického prezidenta vyvolalo ostrú kritiku zo strany viacerých európskych lídrov, vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý presadzuje použitie tzv. „obchodnej bazuky“ EÚ – nástroja proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument), ktorý umožňuje flexibilnejšie uvalenie odvetných ciel voči USA.
- Európsky parlament taktiež reagoval na Trumpovu rétoriku pozastavením ratifikácie obchodnej dohody medzi EÚ a USA, ktorá bola podpísaná v lete minulého roka.
Eskalácia konfliktu spôsobila negatívnu seansu na oboch stranách Atlantiku, no najväčším porazeným je dolár, ktorý je ďalej zaťažený chaosom okolo Fedu. Vyšetrovanie zo strany ministerstva spravodlivosti rozdelilo Republikánsku stranu – niektorí členovia hrozia zablokovaním nominácie nového šéfa Fedu, kým nebude vyšetrovanie zastavené.
Aj keď by odpor z Trumpovej vlastnej strany mohol teoreticky pôsobiť ako poistka, nedostatok jasnosti ohľadom budúceho vedenia Fedu a riziko obchodnej vojny zhoršujú trhový sentiment. Americké štátne dlhopisy zaznamenali výpredaj, čo posunulo výnosy 10-ročných dlhopisov približne o 5 bázických bodov vyššie.
Konflikt Trump–Powell zostane v najbližšom období hlavným negatívnym faktorom pre dolár, hoci pokračujúce zlepšenie v amerických makroúdajoch (rast regionálnych ISM, pokles žiadostí o podporu v nezamestnanosti) môže podporiť očakávania jestvého Fedu – a tým aj dolár. Zatiaľ však devízový trh opakuje scenár po „Dni oslobodenia“: odliv kapitálu z dolára smerom k euru a franku.
