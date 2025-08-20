Dolár stabilný pred zápisnice zo FOMC

Júlové zasadnutie bolo prvé po rokoch, na ktorom došlo k dvojitému nesúhlasu, pričom guvernéri Waller a Bowman hlasovali za zníženie sadzieb o 25 bázických bodov 📣
Dolárový index naďalej konsoliduje okolo úrovne 98, blízko 61,8 % Fibonacciho retracementu, len niekoľko hodín pred zverejnením zápisnice z posledného zasadnutia FOMC. Trhy zjavne vyčkávajú pred piatkovým prejavom predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorý by mohol signalizovať jasný obrat v americkej menovej politike – a tým aj v kurze dolára.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Shrnutí hlavních bodů z posledního zasedání FOMC (červenec):
-
První dvojí nesouhlas za několik let – guvernéri Waller a Bowmanová hlasovali pro snížení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco zbytek výboru byl proti.
-
Předseda Powell vystoupil na tiskové konferenci s jestřábím tónem – Fed údajně „přehlíží“ inflaci a nezvyšuje sazby, přestože náklady z celních poplatků se stále promítají do cen pro spotřebitele.
-
Trh práce zůstává hlavním faktorem měnové politiky – nezaměstnanost je nyní považována za klíčový ukazatel pro další rozhodování o sazbách.
-
Zápis z jednání by měl ukázat, jak členové FOMC vnímají klíčové proměnné jako inflaci, nezaměstnanost či NFP (non-farm payrolls) – a do jaké míry se výbor rozchází v názoru na úroveň úrokových sazeb.
Napriek Powellovým jestrábím poznámkam je FOMC jasne rozdelený v otázke ďalšieho uvoľňovania. Júlový zasadnutie skončilo nezvyčajným hlasovaním 9:2, pričom Bowmanová a Waller presadzovali zníženie sadzieb. Obaja odvtedy zopakovali svoje názory: Waller varoval, že Fed riskuje, že bude reagovať príliš pasívne a „zaostane za krivkou“, zatiaľ čo Bowman argumentoval, že inflácia spôsobená clami je dočasná a nemala by byť dôvodom na udržanie vysokých sadzieb. Powell na tlačovej konferencii uznal ich argumenty za platné.
Hoci bola inflácia v júli bagatelizovaná, následné údaje – najmä rast jadrovej inflácie a neočakávaný skok cien výrobcov – by mohli prehĺbiť rozdelenie v rámci Fedu. Powellov nadchádzajúci prejav v Jackson Hole môže priniesť neočakávaný obrat a signalizovať obnovené obavy z dvojitého rizika pretrvávajúcej inflácie a oslabovania trhu práce.
Trhy momentálne očakávajú s pravdepodobnosťou 83,6 % zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na zasadnutí Fedu, ktoré sa uskutoční 16.–17. septembra. Zároveň prezident Trump naďalej tlačí na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
Christopher Waller a Michelle Bowmanová sú zároveň vnímaní ako možní nástupcovia Jeromea Powella, ktorému končí mandát v máji 2026.
Zatiaľ zostávajú dolár a výnosy z 10-ročných amerických štátnych dlhopisov stabilné, no volatilita sa môže vrátiť neskôr počas týždňa v súvislosti s očakávaným prejavom Jeroma Powella na konferencii v Jackson Hole.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.