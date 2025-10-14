US OPEN: Wall Street prehlbuje poklesy! 📉

- Wall Street začína obchodovanie poklesom – hlavné indexy otvárajú v červených číslach
- Dnešný deň je v znamení prejavov členov FOMC – trh čaká na prejav Jeroma Powella, po ňom vystúpia Bailey, Walley a Collins. Bowmanová neposkytla nové signály.
- Slabý sentiment na kryptomenovom trhu ťahá nadol súvisiace akcie.
- Vzácne zeminy pokračujú v raste, investori ich vnímajú ako zabezpečovacie aktíva v čase obchodného napätia.
- Americká vláda zostáva uzavretá, administratívna paralýza pokračuje.
- Zmiešané výsledky bánk a maloobchodných reťazcov
Dnešná seansa na Wall Street začína jednoznačne pod vplyvom predajcov. Futures kontrakty na index Nasdaq 100 strácali pred otvorením takmer 1 %, čo signalizovalo nervózny začiatok dňa. Po včerajších ziskoch môže americký trh vstupovať do korekčnej fázy. Najviac strácajú kontrakty na US100, kým indexy Dow a S&P500 oslabujú približne o 1 %, a Russell 2000 si vedie relatívne najlepšie – klesá o približne 0,6 %.
Hlavné indexy pri otvorení obchodovania klesajú, čo odráža rastúce napätie na viacerých frontoch. Investori reagujú na eskaláciu obchodnej vojny s Čínou.
Zároveň sa zhoršuje situácia vo finančnom systéme, rastie volatilita na trhu s dlhopismi a objavujú sa obavy o likviditu, čo zvyšuje predajný tlak.
Túto situáciu ďalej zhoršuje prebiehajúce uzavretie federálnej vlády, ktoré už niekoľko dní destabilizuje trh a testuje jeho odolnosť voči riziku.
Zdroj: Bloomberg Finance
Poklesy najviac zasahujú IT sektor a s ním súvisiace odvetvia. Nasleduje finančný sektor, ktorý taktiež výrazne klesá. Zdravotníctvo a široko definovaný priemysel sú na tom o niečo lepšie, no stále v mínuse. Maloobchodníci sa môžu pochváliť miernym rastom.
Makroekonomické údaje:
V dôsledku administratívnej paralýzy sa naďalej nezverejňujú makroekonomické údaje, čo obmedzuje schopnosť investorov posúdiť stav ekonomiky.
Pozornosť trhu sa preto zameriava na prejavy členov FOMC. Michelle Bowmanová už svoj prejav ukončila, no nepridala nič nové oproti tomu, čo už trh započítal.
Neskôr počas dňa trh očakáva prejav Jeroma Powella, ktorý môže určiť tón pre celý týždeň. Po ňom vystúpia aj Andrew Bailey, Susan Walley a Austan Collins –
každý z týchto prejavov môže ovplyvniť krátkodobý sentiment a očakávania ohľadom politiky Fedu.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation5
Cena na indexe bez korekcie prerazila obe hranice rastového kanála, kĺzavý priemer EMA25 a úroveň FIBO 23,6. Poklesy boli zastavené až v oblasti EMA100 a úrovne FIBO 50.
Aktuálne sa kurz nachádza medzi hladinami FIBO 38,2 a 50. Udržanie tejto rezistencie je kľúčové, aby nedošlo k prehĺbeniu korekcie smerom k 6500 bodom. Ak však kupujúci chcú opäť prevziať iniciatívu, je nutné prekonať úroveň FIBO 38,2.
Firemné novinky:
-
Spoločnosti napojené na kryptomeny čelia náročnej situácii. Ústup z maxím a zhoršujúci sa sentiment dolieha na väčšinu firiem spojených s kryptotrhom. Coinbase (COIN.US) stráca pri otvorení 4 %.
-
Firmy zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním vzácnych zemín naďalej rastú v dôsledku čínskych obmedzení a obchodného napätia. MP Materials (MP.US) rastie pred otvorením o viac než 3 %.
-
Polaris (PII.US), výrobca ľahkých vozidiel, posilňuje o viac než 10 % po oznámení oddelenia svojej indickej divízie (spin-off).
-
Navitas Semiconductors (NVTS.US) stúpa o 24 % po oznámení nového čipu pre Nvidia.
-
Wells Fargo (WFC.US) rastie o viac než 2 % po zverejnení dobrých výsledkov za 3. kvartál. Banka zvýšila kľúčové ukazovatele a oznámila expanziu podnikania po nedávnom uvoľnení regulácií.
-
Domino's Pizza (DPZ.US) rastie o viac než 2 % po zverejnení výsledkov, kde sieť reštaurácií zaznamenala rast tržieb nad konsenzom analytikov.
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎
EURUSD stúpa po prejave Powella! 💶📈
WTI prudko klesá o viac než 2 % na najnižšiu úroveň od mája
