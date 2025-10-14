WTI prudko klesá o viac než 2 % na najnižšiu úroveň od mája

- Historický prebytok: Ropa (WTI najnižšie od mája) je pod tlakom pre prognózu IEA, ktorá na rok 2026 predpovedá rekordný prebytok 4 mil. barelov denne – čo naznačuje najdlhšie obdobie nadbytku za viac než desaťročie.
- Geopolitické uvoľnenie: Ceny klesli v dôsledku deeskalácie na Blízkom východe a obnovenej averzie k riziku vyvolanej obchodným napätím medzi USA a Čínou.
- Irán/obchod: K tlaku na ponuku prispieva vyššia viditeľnosť iránskeho exportu ropy do Číny (s aktívnymi transpondérmi), pričom trh do veľkej miery ignoruje riziká spojené s ruskou ťažbou.
Ceny ropy zaznamenali výrazný pokles od konca septembra – Brent klesol k úrovni 62 USD a WTI sa prepadol na 58 USD za barel.
Po mesiacoch tlaku Brent od začiatku roka stratil približne 15 % svojej hodnoty, a to najmä v dôsledku obáv z globálneho prebytku ponuky.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvýšila svoju prognózu prebytku na rok 2026 na rekordných 4 milióny barelov denne (mb/d) – čo by predstavovalo najväčší ročný „prebytok“ v histórii.
Hoci sa takýto rozsah môže zdať nepredstaviteľný, kombinácia politiky OPEC+ smerujúcej k obnoveniu ťažby a slabého rastu globálneho dopytu môže spôsobiť, že rok 2026 prinesie najdlhšie obdobie nadbytku za viac než dekádu.
Faktory stojace za poklesom cien ropy
-
Obnovené napätie medzi USA a Čínou: Peking oznámil obmedzenia voči viacerým americkým spoločnostiam a deklaroval možnosť ďalších odvetných krokov, čo zvýšilo averziu voči riziku na trhoch.
-
Geopolitická deeskalácia: Dohoda medzi Izraelom a Hamasom znížila obavy z možnej eskalácie konfliktu na Blízkom východe.
-
Rastúci tlak na strane ponuky: OPEC+ pokračuje v obnovovaní produkcie a IEA očakáva, že globálna konkurencia kartelu významne prispeje k rekordnému prebytku.
Iránsky faktor a tankerová doprava do Číny
Dôležitým faktorom poklesu cien je Irán, ktorý po rokoch reštrikcií zintenzívňuje export ropy do Číny. Významný posun nastal po tom, čo iránske tankery začali plávať so zapnutými transpondérmi (AIS systémami), čo naznačuje narastajúcu sebadôveru Teheránu, ale zároveň zvyšuje politické napätie s USA.
USA pohrozili sprísnením sankcií a kontrolou nákladu, najmä po opätovnom zavedení niektorých medzinárodných reštrikcií. Irán varoval, že akékoľvek zasahovanie do jeho zásielok bude okamžite opätované, čo zvyšuje neistotu a komplikuje oceňovanie geopolitického rizika. Zároveň však vyššia viditeľnosť zásielok do Číny prispieva k väčšej transparentnosti, čo indirektne zvyšuje tlak na komoditné trhy.
Trh zároveň vo veľkej miere ignoruje riziká spojené s ruskou produkciou, a to aj po ukrajinských útokoch na ropnú infraštruktúru, ktoré viedli k odstaveniu až 40 % spracovateľskej kapacity v krajine.
Trh je momentálne presvedčený o nadbytku ponuky v nadchádzajúcom roku a neskôr.
V forwardovej krivke vidíme jasný contango od februára budúceho roka.
Až do februára pretrváva mierna backwardácia (len 1 %). Cena sa tiež blíži k menšiemu bodu rolloveru, ktorý by ju mohol stiahnuť bližšie k 57,50 USD za barel.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Cena sa aktuálne nachádza v dôležitej zóne dopytu nad 55 USD za barel. Goldman Sachs naznačuje, že cena má budúci rok šancu klesnúť pod túto úroveň, rozhodujúce však bude, či sa predpokladaný veľký prebytok skutočne naplní. V tomto momente sa tento masívny prebytok v dátach zatiaľ neodráža. Zásoby ropy v USA zostávajú nízke, aj keď strategické rezervy sa zároveň postupne dopĺňajú.
Zdroj: xStation5
