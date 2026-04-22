Doživotný zákaz fajčenia v Británii? 🚬

- Británia chystá zákaz predaja tabakových výrobkov ľuďom narodeným od roku 2009
- Zákon sa týka všetkých druhov tabakových výrobkov vrátane cigariet, elektronických cigariet a žuvacieho tabaku
- Podobný model predtým zvažoval aj Nový Zéland, no nakoniec od neho ustúpil
Obe komory britského parlamentu sa zhodli na konečnej podobe novej legislatívy, ktorá má výrazne obmedziť fajčenie u mladých generácií. Zákaz predaja tabakových výrobkov by sa mal týkať všetkých osôb narodených od roku 2009, zatiaľ čo na ľudí narodených napríklad 31. 12. 2008 sa táto úprava vzťahovať nebude. Zákaz sa má týkať tabakových výrobkov, ako sú cigarety, cigary alebo žuvací tabak. Popri tom zákon sprísňuje aj pravidlá pre elektronické cigarety a ďalšie nikotínové produkty. Ministri by navyše mali získať právomoc regulovať balenie a príchute týchto výrobkov.
Aj vapovanie sa stalo stredobodom záujmu politikov, najmä kvôli obavám z jeho rozšírenia medzi mladými ľuďmi a zo závislosti od nikotínu. Vláda už minulý rok zakázala predaj jednorazových vapov pre obavy z ich používania mladistvými aj kvôli dopadom na životné prostredie. Po novom má byť v Británii zakázané vapovanie na viacerých miestach, napríklad v autách prevážajúcich deti, na detských ihriskách a v blízkosti škôl a nemocníc.
Podľa dostupných dát používa vapy približne 10 % dospelých vo Veľkej Británii, teda približne 5,5 milióna ľudí. Úroveň používania pritom od roku 2024 zostáva približne bez zmeny, čo naznačuje, že rast tohto segmentu začal stagnovať.
Celkovo ide o sériu opatrení zameraných na obmedzenie zdravotných dopadov fajčenia, ktoré patrí v Spojenom kráľovstve medzi hlavné príčiny úmrtí, invalidity a ochorení, ktorým sa dá predísť.
Podobný krok už v minulosti zvažoval aj Nový Zéland, ktorý chcel zaviesť model takzvanej nefajčiarskej generácie. Tamojšia vláda však od tohto plánu napokon ustúpila ešte pred jeho plným spustením. Británia tak dnes patrí medzi krajiny, ktoré sa snažia tento prístup skutočne zaviesť do praxe a dlhodobo obmedziť dostupnosť tabakových výrobkov pre budúce generácie.
Pre akcie tabakových spoločností ide o negatívnu správu, pretože ukazuje, že regulačný tlak na celý sektor ďalej silnie. Pri firmách, ako je napríklad British American Tobacco, nejde ani tak o okamžitý zásah do tržieb, ale skôr o ďalšiu pripomienku, že tradičný tabakový biznis bude v budúcnosti čeliť čoraz prísnejším obmedzeniam. Priestor na získavanie nových zákazníkov sa môže vplyvom týchto regulácií postupne zužovať.
Graf BATS.UK (D1)
Zdroj: xStation05
