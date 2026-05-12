eBay odmieta námluvy GameStopu za 56 mld. USD 💵🎮

- eBay odmietol ponuku GameStopu na prevzatie za 56 mld. USD ako nedôveryhodnú a neatraktívnu.
- GameStop ponúkol 125 USD za akciu, z toho polovicu v hotovosti a polovicu vo vlastných akciách.
- Investori pochybujú najmä o financovaní, keďže trhová hodnota GameStopu je iba okolo 10 mld. USD.
- Ďalším krokom môže byť boj o predstavenstvo eBay, ak sa Ryan Cohen rozhodne v tlaku pokračovať.
Spoločnosť eBay odmietla nevyžiadanú ponuku na prevzatie zo strany GameStopu v hodnote 56 mld. USD. Predseda predstavenstva eBay Paul Pressler označil návrh za nedôveryhodný a neatraktívny, čím jasne naznačil, že vedenie firmy v transakcii nevidí dostatočnú hodnotu pre akcionárov. Ponuka prichádza od šéfa GameStopu Ryana Cohena, ktorý sa dlhodobo snaží firmu transformovať z tradičného maloobchodného predajcu videohier na širšiu technologicko-obchodnú platformu.
GameStop ponúkol akcionárom eBay cenu 125 USD za akciu, pričom polovica sumy mala byť vyplatená v hotovosti a druhá polovica v akciách GameStopu. Ponuka predstavovala približne 20% prémiu voči záverečnej cene akcií eBay z predchádzajúceho piatka. Na prvý pohľad tak môže pôsobiť atraktívne, ale hlavný problém spočíva vo veľkosti samotného GameStopu. Trhová hodnota spoločnosti sa pohybuje okolo 10 mld. USD, teda menej než štvrtiny hodnoty eBay. To vyvoláva otázky, či je takáto veľká akvizícia vôbec realistická.
Cohen plánuje financovať transakciu okrem iného pomocou dlhu vo výške 20 mld. USD. Práve vysoké zadlženie je jedným z hlavných dôvodov, prečo časť investorov pristupuje k ponuke skepticky. GameStop zatiaľ detailne nevysvetlil, ako presne by zabezpečil zvyšok financovania a ako by po spojení oboch firiem udržal stabilnú kapitálovú štruktúru. V prostredí vyšších úrokových sadzieb a opatrnejších úverových trhov by takáto transakcia znamenala výrazné finančné riziko.
Cohen zároveň tvrdí, že by dokázal počas 12 mesiacov od dokončenia transakcie nájsť úspory vo výške 2 mld. USD. Kritizuje predovšetkým marketingové výdavky súčasného vedenia eBay, ktoré podľa neho nie sú efektívne. Táto argumentácia však nemusí akcionárov presvedčiť, pretože eBay je výrazne väčšia, stabilnejšia a ziskovejšia platforma než GameStop. Pre vedenie eBay tak môže byť ponuka vnímaná skôr ako oportunistický pokus o prevzatie než ako premyslený strategický návrh.
eBay prevádzkuje rozsiahle online trhovisko so 136 mil. používateľov, ktorí na platforme ročne minú približne 80 mld. USD. Tržby spoločnosti v roku 2025 dosiahli 11,6 mld. USD, pričom hlavným zdrojom príjmov sú provízie z transakcií. Okrem toho eBay zarába aj na reklame a spracovaní platieb. Ide teda o zavedený digitálny biznis s veľkou používateľskou základňou a silnou pozíciou v oblasti online predaja tovaru z druhej ruky, zberateľských predmetov a špecializovaných kategórií.
GameStop je naopak stále výrazne závislý od kamenných predajní. Spoločnosť prevádzkuje približne 2 200 obchodov v USA, Francúzsku a Austrálii, hoci v minulom roku zatvorila 227 pobočiek. Za 12 mesiacov končiacich 31. januára firma vygenerovala tržby 3,6 mld. USD, predovšetkým z predaja herného hardvéru a zberateľských predmetov. V porovnaní s eBay je tak GameStop menší, menej diverzifikovaný a stále hľadá dlhodobo udržateľný model rastu.
Strategická logika navrhovanej transakcie stojí najmä na prepojení fyzickej siete GameStopu s online platformou eBay. Cohen argumentuje tým, že americké predajne GameStopu by mohli slúžiť na overovanie pravosti zberateľských predmetov predávaných cez eBay a zároveň fungovať ako výdajné alebo logistické centrá. Tento koncept by mohol dávať zmysel v niektorých kategóriách, napríklad pri herných predmetoch, kartách, konzolách alebo limitovaných zberateľských produktoch. Otázkou však zostáva, či by prínosy takéhoto spojenia boli dostatočne veľké na to, aby ospravedlnili cenu celej transakcie.
Odmietnutie ponuky môže otvoriť cestu k ostrejšiemu stretu medzi oboma stranami. Ak sa Cohen rozhodne pokračovať, môže sa pokúsiť presadiť zmeny v predstavenstve eBay a získať podporu akcionárov pre prevzatie. To by mohlo viesť k proxy fightu, teda boju o kontrolu nad správnou radou spoločnosti. Pre akcie eBay by tak situácia mohla krátkodobo zvýšiť volatilitu, pretože investori budú sledovať, či GameStop ponuku navýši, lepšie vysvetlí financovanie, alebo od pokusu o prevzatie ustúpi.
Z investorského pohľadu ide o veľmi odvážny a rizikový návrh. GameStop sa snaží predstaviť víziu, v ktorej by spojenie s eBay vytvorilo silnejšiu platformu pre digitálny obchod, zberateľský tovar a logistické služby. Problémom je však nepomer veľkosti oboch firiem, neisté financovanie a otázka, či by GameStop dokázal efektívne riadiť oveľa väčšiu a komplexnejšiu spoločnosť. eBay preto zatiaľ dáva jasne najavo, že súčasná ponuka nepredstavuje dostatočne presvedčivú hodnotu.
