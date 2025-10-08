Energetický trh do konca roku 2026: Ropa lacnejšia, plyn s potenciálom rastu

- Cena ropy Brent bude klesať – na 62 USD/b v 4. štvrťroku 2025 a 52 USD/b v roku 2026.
- Ťažba ropy v USA zostane rekordná – v priemere 13,5 mil. b/d v rokoch 2025–2026.
- Cena zemného plynu porastie, ale miernejšie, než sa očakávalo – 4,10 USD/MMBtu v januári 2026.
Podľa aktuálneho výhľadu EIA dôjde v najbližšom období k zvýšeniu globálnych zásob ropy, čo bude tlačiť na pokles jej ceny. Zároveň sa očakáva nárast produkcie kvapalných palív, najmä mimo krajiny OPEC+.
Vývoj na trhu s ropou
Cena ropy Brent by mala podľa odhadov klesnúť na priemerných 62 USD za barel v 4. štvrťroku 2025 a ďalej na 52 USD v roku 2026. Tento pokles spôsobí najmä rast globálnych zásob v dôsledku zvyšujúcej sa produkcie.
Produkcia kvapalných palív mimo OPEC+ vzrastie o 2,0 mil. barelov denne (b/d) v roku 2025 a o 0,7 mil. b/d v roku 2026. Hoci OPEC+ plánuje zvyšovať ťažbu, produkcia zostane pod oficiálnymi cieľmi, čo mierne spomalí rast zásob.
Rast americkej ťažby ropy
USA zaznamenali v júli 2025 rekordnú ťažbu ropy – viac ako 13,6 mil. b/d, čo je najvyššia mesačná hodnota v histórii. Napriek očakávanému poklesu cien sa produkcia udrží na vysokej úrovni – 13,5 mil. b/d v rokoch 2025 aj 2026. Výhľad pre rok 2026 bol navyše navýšený o 0,2 mil. b/d vďaka rýchlejšiemu spusteniu projektov v Mexickom zálive.
Ceny a vývoz zemného plynu
Podľa aktuálnej prognózy EIA sa očakáva, že cena zemného plynu vzrastie z úrovne tesne pod 3,00 USD/MMBtu v septembri 2025 na približne 4,10 USD/MMBtu v januári 2026. Hoci ide o významný nárast v rámci zimnej vykurovacej sezóny, januárový výhľad je takmer o 50 centov nižší ako predchádzajúca mesačná prognóza.
Tento zmiernený vývoj je dôsledkom prehodnotenia predpokladov o ponuke – produkcia plynu v USA bude výrazne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo. Vyššia produkcia znamená viac plynu na uskladnenie, čo vyvíja tlak na nižšie spotové ceny, napriek sezónnemu rastu dopytu.
Zároveň sa očakáva výrazné rozšírenie exportnej infraštruktúry. V rokoch 2025 a 2026 sa majú spustiť nové kapacity v rámci projektov Plaquemines LNG a Corpus Christi LNG Stage 3, čo pridá celkovo 5 miliárd kubických stôp denne (Bcf/d) k exportnej kapacite USA.
Tieto investície zvýšia celkový export LNG z 11,9 Bcf/d v roku 2024 na 14,7 Bcf/d v roku 2025 a na 16,3 Bcf/d v roku 2026. USA si tak upevnia pozíciu kľúčového globálneho dodávateľa LNG, pričom rast exportnej kapacity bude vyvažovať nadbytočnú ponuku na domácom trhu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy aktuálne testuje Fibonacciho úroveň 38,2 % na hodnote 66,25 USD, pričom sa obchoduje na 66,11 USD. Krátkodobo došlo k prielomu klesajúcej trendovej línie, čo je prvý signál možnej zmeny trendu. Kĺzavé priemery EMA 50 (65,58 USD) a SMA 100 (65,22 USD) boli prerazené smerom nahor a cena sa drží nad nimi, čo potvrdzuje rastúce technické momentum. Momentum je na hodnote 100,9, čo signalizuje zrýchlenie nákupného tempa. Williams %R osciluje okolo -12, teda blízko prekúpeného pásma, čo môže naznačovať krátkodobú korekciu v rámci býčieho trendu. Ďalšia technická rezistencia sa nachádza na 66,94 USD (50 % Fibonacci) a 67,64 USD (61,8 %). Najbližšia podpora je okolo 65,39 USD (23,6 %) a 64 USD.
Z technického hľadiska je trh s ropou vo fáze prechodu do býčieho trendu, no kľúčové bude udržanie ceny nad EMA a prielom nad 66,94 USD.
Zdroj: xStation5
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa aktuálne obchoduje na úrovni 3,510 USD, tesne nad 23,6 % Fibonacciho retracementom (3,468 USD). Trend zostáva rastový, čo potvrdzujú vyššie minimá aj maximá. Kĺzavé priemery EMA 50 (3,452 USD) a SMA 100 (3,426 USD) boli prerazené smerom nahor a v súčasnosti fungujú ako podpory. Cena sa od týchto úrovní niekoľkokrát odrazila, čo potvrdzuje silu kupujúcich. Williams %R sa pohybuje okolo -21, teda v blízkosti prekúpenej oblasti, no stále mimo extrémnych hodnôt. Objem obchodov zostáva zvýšený, čo podporuje pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
