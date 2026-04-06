ETF vojna o Nasdaq-100 sa začína 🔥

- BlackRock chystá nový ETF na index Nasdaq-100 pod tickerom IQQ.
- Fond bude konkurovať dominantnému Invesco QQQ, ktorý spravuje približne 376 miliárd USD.
- Kľúčovým faktorom môže byť výška poplatkov, ktorú BlackRock zatiaľ nezverejnil.
- Správa zvýšila tlak najmä na Invesco, ktorého akcie po oznámení oslabili.
- BlackRock chystá nový ETF na index Nasdaq-100 pod tickerom IQQ.
- Fond bude konkurovať dominantnému Invesco QQQ, ktorý spravuje približne 376 miliárd USD.
- Kľúčovým faktorom môže byť výška poplatkov, ktorú BlackRock zatiaľ nezverejnil.
- Správa zvýšila tlak najmä na Invesco, ktorého akcie po oznámení oslabili.
Spoločnosť BlackRock požiadala americkú Komisiu pre cenné papiere o schválenie nového burzovo obchodovaného fondu, ktorý bude kopírovať index Nasdaq-100. Nový produkt ponesie názov iShares Nasdaq-100 ETF a obchodovať sa má pod tickerom IQQ. Ide o ďalší krok v boji o lukratívny trh ETF zameraných na veľké rastové a technologické firmy.
Nový fond mieri priamo proti dominantnému produktu Invesco QQQ Trust, ktorý patrí medzi najväčšie ETF na svete. Podľa dostupných údajov spravuje približne 376 miliárd USD a dlhodobo patrí medzi najviac obchodované fondy v USA. Práve jeho silná pozícia robí z plánovaného vstupu BlackRocku výraznú konkurenčnú výzvu.
Index Nasdaq-100 zahŕňa stovku najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Patria doň mená ako Nvidia alebo Apple a fondy naviazané na tento index preto investori často využívajú ako jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu na technologický sektor a veľké rastové akcie.
BlackRock zatiaľ vo svojom podaní neuviedol, aké poplatky bude nový fond účtovať. Práve cena však môže zohrať kľúčovú úlohu. Ak by firma prišla s agresívnejšou poplatkovou politikou, mohla by na trhu rýchlo zvýšiť tlak na Invesco a prilákať časť investorov hľadajúcich lacnejšiu alternatívu k zavednému fondu QQQ.
Celý krok zároveň ukazuje, že aj na veľmi silno obsadenom trhu ETF stále existuje priestor na ďalší konkurenčný súboj. Hoci verejne dostupných fondov, ktoré čisto sledujú Nasdaq-100, nie je veľa, Invesco má v tomto segmente mimoriadne silné postavenie. BlackRock sa ho teraz pokúša narušiť svojou značkou aj distribúciou.
Akcie Invesca po zverejnení správy oslabili takmer o 4 %, zatiaľ čo akcie BlackRocku odpísali približne 0,6 %. Trh tak naznačuje, že práve Invesco môže čeliť väčším obavám z budúceho konkurenčného tlaku.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.