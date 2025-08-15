Ethereum ETF zaznamenávajú prílev kapitálu, prekonávajú Bitcoin

Ethereum sa v posledných dňoch dostáva do centra pozornosti na trhu s digitálnymi aktívami, keď burzovo obchodované fondy (ETF) naviazané na túto kryptomenu zaznamenali dramatický prílev prostriedkov. Inštitucionálny kapitál prúdi do Ethereum ETF bezprecedentným tempom, ktoré výrazne prekonáva záujem o konkurenčný Bitcoin.
Ethereum vedie záujem inštitúcií
Počas minulého týždňa prilákali Ethereum ETF takmer 3 miliardy USD čistých prítokov – viac než päťnásobok objemu, ktorý za rovnaké obdobie zaznamenali Bitcoin ETF. Podľa údajov spoločností SoSoValue a DLNews predstavovali prítoky do ETH ETF za len tri obchodné dni približne 2,2 miliardy USD, zatiaľ čo Bitcoin dosiahol 331 miliónov USD. Americké spotové ETF na Ethereum zažili svoj prvý deň s prílevom vyšším než 1 miliarda USD, čo naznačuje zásadný posun v správaní inštitucionálnych investorov. Produkt ETHA od spoločnosti BlackRock viedol s približne 640 miliónmi USD, nasledovaný FETH od Fidelity s prílevom okolo 276,9 milióna USD. Celkové čisté prítoky do Ethereum ETF už dosiahli 10,83 miliardy USD a spravované aktíva prekročili hranicu 25,7 miliardy USD.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Hlavné faktory zmeny kapitálu
Za týmto posunom v inštitucionálnom záujme stojí viacero faktorov. Kľúčovým je nedávne usmernenie americkej Komisie pre cenné papiere (SEC) k stakingu, ktoré mohlo podnietiť firemné pokladnice k akumulácii ETH. Za posledných šesť týždňov sa objem ETH držaný v korporátnych pokladniciach zvýšil zo 600 miliónov na viac než 11 miliárd USD. Významnú úlohu hrá aj rastúca dominancia spoločnosti BlackRock – jej fond ETHA predstavoval viac než polovicu všetkých prítokov do Ethereum ETF za uplynulý týždeň. Analytici upozorňujú na výraznú nerovnováhu medzi dopytom z ETF a dostupnou ponukou ETH. Od prechodu na proof-of-stake („The Merge“) ostáva čistá emisia ETH prakticky nulová, zatiaľ čo dopyt z ETF za posledný mesiac prekročil 500 000 ETH. Tento nesúlad zvyšuje tlak na rast ceny a zároveň priťahuje ďalších investorov.
Cenový vývoj a prognózy
Ethereum za posledný týždeň posilnilo o približne 19 % a priblížilo sa k svojmu historickému maximu z roku 2021. Podľa banky Standard Chartered by mohla cena do konca roka dosiahnuť 7 500 USD. Ešte optimistickejší je Tom Lee zo spoločnosti Fundstrat, ktorý predpokladá rast až na 10 000 USD v roku 2025 – a v priaznivom scenári dokonca 12 000 až 15 000 USD. Niektorí analytici však upozorňujú na možné ochladenie. Zvýšený objem prevodov ETH na centralizované burzy naznačuje potenciálne realizovanie ziskov. Technické indikátory ako MVRV pomer sa takisto blížia úrovniam, ktoré v minulosti predchádzali lokálnym vrcholom.
Zdroj: xStation5
Výhľad
Nedávny prílev kapitálu do Ethereum ETF predstavuje silný signál dôvery zo strany inštitucionálnych investorov a môže znamenať zlomový bod v rámci širšieho kryptotrhu. Aj keď krátkodobá volatilita ostáva rizikom, najmä po prudkom raste, strednodobý až dlhodobý výhľad pre Ethereum zostáva pozitívny. Investori budú naďalej sledovať vývoj ETF, regulačné správy a stratégie korporácií v oblasti kryptomien.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.