Trumpov tvrdý odkaz Iránu poslal Bitcoin do červených čísel 🔻

- Bitcoin klesol na približne 66 500 USD pre rast geopolitického napätia.
- Výraznejšie straty zasiahli aj Ether a Solanu, zatiaľ čo ropa prudko zdražela.
- Trh naďalej brzdí slabý dopyt a predaje zo strany veľkých hráčov.
- Záporné toky do spotových ETF potvrdzujú, že investori zatiaľ zostávajú opatrní.
Bitcoin vo štvrtok oslabil po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil, že v najbližších týždňoch môžu prísť tvrdšie údery proti Iránu. Trhy tak prišli o časť nádejí na rýchle upokojenie konfliktu a investori začali ustupovať z rizikovejších aktív.
Najväčšia kryptomena sveta počas dňa odpísala až 2,9 % a obchodovala sa okolo 66 500 USD. Ešte výraznejšie straty zaznamenali menšie tokeny. Ether klesol až o 4,9 % a Solana o 5,1 %. Slabšia nálada sa preliala aj na akciové trhy, keď index MSCI Asia Pacific spadol o 1,7 %, zatiaľ čo ropa Brent vyskočila o viac než 5 % nad 106 USD za barel.
Podľa trhu sa Bitcoin v tejto fáze správa podobne ako akcie a reaguje predovšetkým na geopolitické napätie. Analytici však upozorňujú, že v posledných týždňoch už kryptomena vykazuje o niečo nižšiu citlivosť na pozitívne aj negatívne správy než predtým. Aktuálne komentáre však znovu pripomenuli, že pri raste neistoty investori zostávajú opatrní.
Bitcoin síce v marci uzavrel mesiac približne o 2 % vyššie, čím ukončil päťmesačnú sériu poklesov, širší obraz však zostáva slabý. Od svojho maxima nad 126 000 USD z októbra je stále nižšie asi o 45 %. Podľa dát spoločnosti CryptoQuant navyše pretrváva slabý dopyt a takzvaný aparentný dopyt bol na konci minulého mesiaca záporný približne o 63 000 BTC.
Negatívnym faktorom zostáva aj správanie veľkých držiteľov, teda takzvaných whales. Tí sa podľa on-chain dát stali čistými predajcami a počas uplynulého roka odpredávali významné objemy Bitcoinu. Trhu tak chýba silnejšie presvedčenie zo strany inštitúcií aj drobných investorov, ktorí zatiaľ čakajú na jasnejší smer, regulačný posun alebo zmiernenie geopolitického napätia.
Opatrnosť potvrdili aj americké spotové ETF na Bitcoin. V stredu z nich investori stiahli celkovo 174 miliónov USD, takže čisté toky sa vrátili do záporu. To ukazuje, že ani napriek predchádzajúcej stabilizácii zatiaľ na trhu nie je dostatočne silná chuť opäť vo väčšom nakupovať.
Graf BITCOIN (H1)
Aktuálne sa Bitcoin pohybuje okolo 66 800 USD, zatiaľ čo EMA 50 sa nachádza približne na 67 560 USD a SMA 100 v blízkosti 67 240 USD. Samotný fakt, že sa cena drží pod týmito úrovňami, naznačuje oslabenie kupcov a zhoršenie krátkodobého trendu. Po prudkom poklese síce prišiel mierny odraz od dna, ten je však zatiaľ skôr technickou korekciou než potvrdením nového rastu. RSI na úrovni 42,9 sa nachádza pod neutrálnou hranicou, čo poukazuje na pretrvávajúcu slabosť trhu, no zároveň ešte neindikuje výrazne prepredaný stav. Aj ukazovateľ Momentum 97,4 zostáva pod úrovňou 100, čo potvrdzuje, že doterajší pohyb stále nesie známky negatívnej dynamiky.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa Bitcoinu podarí vrátiť aspoň nad pásmo 67 200 až 67 600 USD, kde sa teraz koncentrujú hlavné krátkodobé rezistencie v podobe kĺzavých priemerov. Ich prekonanie by mohlo trhu otvoriť priestor na stabilizáciu a návrat k vyšším úrovniam. Naopak, ak cena zostane pod nimi, nemožno vylúčiť ďalší tlak na support v oblasti 66 500 USD a prípadne aj nižšie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.