Bitcoin opäť oslabuje 📉 Technická analýza (03.04.2026)

Bitcoin sa stiahol späť k úrovni okolo 66 000 USD a v posledných dňoch nedokázal svoje straty vymazať, a to napriek pokusu o oživenie na akciových indexoch. Kryptomeny sú pod tlakom pre silný americký dolár a rast výnosov amerických štátnych dlhopisov, čo odčerpáva likviditu z rizikových aktív.
- BTC klesol z približne 76 000 USD v marci na 66 000 USD, čo predstavuje pokles približne o 15 %. Zlepšenie aktivity na spotovom trhu a opatrný pozitívny prílev do ETF neposkytli dostatočnú podporu.
- Po poklese z úrovní okolo 94 000 USD v januári už pásmo 74 000–76 000 USD dvakrát zafungovalo ako rezistencia a táto oblasť ďalej zostáva hlavnou technickou bariérou.
- Zároveň Bitcoin dvakrát reagoval poklesom v blízkosti 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu, ktorý sa nachádza okolo 74 000 USD.
- Cena sa teraz obchoduje v spodnej časti rastúceho cenového kanála, pričom stále vznikajú vyššie minimá. Prerazenie pod 66 000 USD by mohlo signalizovať výraznú slabosť a zvýšený predajný tlak, teda prerazenie smerom nadol.
- Súčasná formácia pripomína vlajku, ktorá býva typicky formáciou pokračovania trendu. V tomto prípade by to naznačovalo pokračovanie klesajúceho trendu.
Pokles smerom k 65 000 USD by mohol otvoriť priestor pre hlbší predajný impulz. Naopak, návrat nad 70 000 USD, teda prvú psychologickú rezistenciu, ktorú navyše posilňuje aj predchádzajúci cenový vývoj, by mohol otvoriť cestu k 74 000 USD a prípadnému prerazeniu nahor z rastúceho kanála. To by si však vyžadovalo pohyb nad oblasť 77 000–78 000 USD.
Bitcoin (H1)
Zdroj: xStation5
🔴Komoditné zhrnutie: Cenu ropy zostrelilo prímerie medzi USA a Iránom. Na ako dlho?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈
