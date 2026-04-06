Bitcoin rastie o 3,5 % a blíži sa k hranici 70 tisíc USD 📈

Nálada na trhu okolo Bitcoinu sa postupne zlepšuje, podporená miernym oslabením amerického dolára a rastúcou chuťou podstupovať riziko pred pondelkovou seansou v USA. Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom pokračujú a trh je v krátkodobom horizonte opatrne optimistický, pokiaľ ide o možnosť aspoň dočasného prímeria.
Graf Bitcoinu (D1)
Pri pohľade na posledné dva klesajúce cenové impulzy sa BTC v oboch prípadoch správal podobne. Teraz, rovnako ako na prelome novembra a decembra 2025, cena klesla približne o 10 % pod 23,6 % Fibonacciho retracementu klesajúceho pohybu — predtým okolo 91 000 USD a teraz pri 69 000 USD. Rovnako ako pri predchádzajúcom pohybe sa cena odrazila aj od rezistencie na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu — predtým okolo 98 000 USD a teraz približne na 74 600 USD.
Kľúčová podpora sa teraz nachádza okolo 65 000 USD. Prerazenie pod túto hranicu by mohlo spustiť rozhodujúci tretí klesajúci impulz. Ak by takýto pohyb rozsahom zodpovedal predchádzajúcim dvom poklesom približne v pomere 1:1, mohol by Bitcoin potenciálne klesnúť smerom k oblasti 45 000 USD. Naopak pohyb nad 70 tisíc USD zvyšuje pravdepodobnosť opätovného otestovania úrovne 74 600 USD.
Zdroj: xStation5
