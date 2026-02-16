Ethereum klesá pod hranicu 2 000 USD. Trh čelí zvýšenému predajnému tlaku

-
Ethereum kleslo pod hranicu 2 000 USD a vstúpilo do krátkodobého medvedieho trendu.
-
Likvidácie pákových pozícií zvýšili volatilitu a tlak na pokles ceny.
-
On-chain dáta ukazujú presuny na burzy, no zároveň aj pokračujúcu akumuláciu veľkými investormi.
-
Slabší Bitcoin a negatívny sentiment na trhu prispievajú k tlaku na ETH.
-
Ethereum kleslo pod hranicu 2 000 USD a vstúpilo do krátkodobého medvedieho trendu.
-
Likvidácie pákových pozícií zvýšili volatilitu a tlak na pokles ceny.
-
On-chain dáta ukazujú presuny na burzy, no zároveň aj pokračujúcu akumuláciu veľkými investormi.
-
Slabší Bitcoin a negatívny sentiment na trhu prispievajú k tlaku na ETH.
Ethereum, druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, sa v posledných dňoch prepadlo pod psychologicky aj technicky dôležitú hranicu 2 000 USD. Pokles prichádza v období celkovej slabosti kryptomenového trhu a odráža opatrný postoj investorov.
Podľa údajov z hlavných búrz sa ETH nedokázalo udržať nad rezistenčnou zónou 2 050–2 100 USD. Po opakovaných neúspešných pokusoch o návrat nad 2 000 USD prevážili predajcovia a cena sa dostala pod tlak.
Technická situácia a likvidácie pozícií
Zdroj: TradingView
Z technického pohľadu sa Ethereum dostalo do medvedieho pásma. Ak sa kupujúcim nepodarí získať späť úroveň 2 000 USD, pozornosť trhu sa môže presunúť k nižším hladinám okolo 1 930 a 1 880 USD.
Významnú úlohu zohrali aj likvidácie pákových long pozícií. Zvýšená volatilita viedla k nútenému zatváraniu obchodov, čo ešte viac posilnilo klesajúci trend.
On-chain indikátory a správanie veľkých hráčov
On-chain údaje naznačujú rastúce presuny ETH na burzy, čo môže signalizovať zvýšenú ochotu predávať. Tento faktor zvyčajne vyvoláva opatrnosť medzi krátkodobými obchodníkmi.
Zároveň však niektoré analytické platformy poukazujú na pokračujúcu akumuláciu zo strany dlhodobých držiteľov a veľkých investorov. Tieto nákupy pri nižších cenách môžu naznačovať dôveru v budúci rastový potenciál Etherea.
Širší trhový kontext
Pokles Etherea sa odohráva paralelne so slabším výkonom Bitcoinu a celkovou korekciou kryptotrhu. Keď hlavná kryptomena stráca dynamiku, altcoiny vrátane Etherea bývajú vystavené vyššej volatilite.
Inštitucionálni investori, vrátane držiteľov spotových ETF na Ethereum, čelia výrazným nerealizovaným stratám, keďže ich priemerná nákupná cena zostáva nad aktuálnou trhovou hodnotou.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Kryptomeny: Ako začať investovať bezpečne a efektívne v roku 2025
- Ako investovať do Bitcoinu?
- Day trading pre začiatočníkov – Čo je intradenné obchodovanie?
Denné zhrnutie: Deň bez vzrušenia na trhoch
Krypto správy: Klesne Bitcoin opäť? 🔍 Kryptomeny sa po výpredaji snažia stabilizovať
Bitcoin hľadá dno po štyroch týždenných poklesoch. Trh zostáva bez jasného smeru
Bitcoin na pokraji: Úroveň 60 000 USD by mohla vyvolať lavínu likvidácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.