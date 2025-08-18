Ethereum preráža pod kľúčový kĺzavý priemer, hrozí ďalšia korekcia

Cena Etherea (ETH) momentálne prechádza fázou poklesu po tom, čo ethereum dosiahlo nové historické maximum na úrovni 4785 USD a odvtedy postupne oslabuje. Výrazný zlom nastal pri prerazení pod exponenciálny kĺzavý priemer EMA 50 (4371 USD), čo signalizuje oslabenie býčieho momenta.
Technický pohľad ukazuje, že cena opustila rastúci klin, čím bol potvrdený potenciálny obrat trendu. Najbližšiu support úroveň predstavuje Fibonacciho retracement 23,6 % na úrovni 4154 USD. Ďalšia dôležitá zóna sa nachádza pri hladine 3986 USD (38,2 % retracement). %R Williams klesol hlboko do prepredanej oblasti (-93), čo potvrdzuje silný predajný tlak. Zároveň sa momentum drží pod hodnotou 100, čo poukazuje na slabnúcu dynamiku trhu. Napriek tomu objem obchodov zostáva pomerne stabilný, čo môže znamenať, že obchodníci zatiaľ vyčkávajú na rozhodujúci prielom smerom nadol alebo odraz od supportu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Ak by cena prerazila aj pod SMA 100, otvorí sa priestor pre hlbšiu korekciu smerom k ďalším Fibonacciho úrovniam – konkrétne 3763 USD (38,2 %) a 3447 USD (50 %). Naopak, návrat nad EMA 50 by mohol byť prvým signálom na opätovnú aktiváciu nákupných objednávok a pokus o obnovenie rastového trendu.
Trh Etherea sa tak nachádza v kritickom technickom bode, kde sa rozhoduje o jeho ďalšom krátkodobom smerovaní.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.