ETHEREUM: Vracia sa býčí trend na kryptotrhu? 🎢

Po tom, čo Bitcoin prekonal hranicu 95 000 USD, sa k rastu pridal aj Ethereum – druhá najväčšia kryptomena –, ktorá vyskočila na najvyššiu úroveň za posledný mesiac. Dňa 15. januára 2026 budú akcionári spoločnosti BitMine Immersion Technologies – najväčšej verejne diskutovanej „Ethereum holdingovej“ firmy na svete, vedenej známym stratégom spoločnosti Fundstrat Tomom Leem (ktorý drží približne 3,5 % dostupnej ponuky ETH) – hlasovať o masívnom navýšení počtu akcií s cieľom financovať ďalšie nákupy Etherea na trhu. Ak akcionári plán – ktorý Lee výrazne podporuje – schvália, Ethereum by mohlo získať silného, na cenu necitlivého kupujúceho. A ak bude Bitcoin pokračovať v raste, táto kombinácia by mohla podporiť snahu o obnovenie uptrendu.
BitMine Immersion Technologies má ambíciu akumulovať 5 % všetkých ETH v obehu, čo znamená, že by pri súčasných cenách musela nakúpiť Ethereum v hodnote viac ako 6 miliárd USD. Firma v súčasnosti drží viac ako 4,16 milióna ETH, nadobudnutých za priemernú cenu približne 3 120 USD, a plánuje navýšiť počet autorizovaných akcií v pomere 1:10 (z 500 miliónov na 5 miliárd akcií). Spoločnosť argumentuje, že rok 2026 by mohol priniesť postupné zotavenie ceny Etherea, pričom roky 2027–2028 by mohli priniesť výraznejšie zisky.
Graf Etherea (D1)
Aj keď trvalý uptrend nie je istý, graf začína ukazovať pozitívnejšie signály pre býkov. ETH sa na dennom grafe dostalo nad 50-dňový kĺzavý priemer (oranžová čiara) a blíži sa k testu kľúčového 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200) (červená čiara), kde sa aktuálne nachádza aj trendová línia. Prerazenie úrovne 3 500 USD by mohlo otvoriť cestu k testu 3 800 USD v relatívne krátkodobom horizonte – táto hladina sa javí ako ďalšia potenciálna rezistencia podľa nedávneho cenového vývoja. Kľúčová supportná zóna sa aktuálne nachádza v pásme 3 100–3 200 USD, kde vidíme konsolidačné pásmo pred prerazením, poslednú veľkú zelenú sviečku a 50-dňový EMA. Nedávno banka Standard Chartered zvýšila svoj dlhodobý cenový cieľ pre Ethereum na 40 000 USD do konca roka 2030, pričom svoj výhľad na rok 2026 znížila z pôvodných 13 000 USD na 7 500 USD – čo stále znamená potenciálny rast o viac ako 100 % oproti aktuálnym úrovniam.
Zdroj: xStation5
