EÚ mení pravidlá pre krypto spoločnosti. ESMA preberá kontrolu

- Európska komisia navrhuje poveriť ESMA dohľadom nad krypto spoločnosťami, čím by sa zrušil súčasný systém národných licencií.
- Cieľom je harmonizovať reguláciu krypto trhu v EÚ, zvýšiť efektívnosť a znížiť regulačnú arbitráž.
- Niektoré členské štáty tento návrh kritizovali, pretože sa obávajú straty právomocí a spomalenia implementácie MiCA.
Európska únia pripravuje zásadnú zmenu v regulácii sektora kryptomien. Európska komisia navrhuje, aby celý dohľad nad krypto spoločnosťami v rámci Únie prevzala Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). Tento krok by predstavoval významný odklon od súčasného systému, ktorý sa opiera o národné regulačné orgány, a mohol by zásadným spôsobom zmeniť spôsob fungovania krypto spoločností v EÚ.
ESMA ako jediný orgán dohľadu
Podľa návrhu, ktorý má byť oficiálne predložený budúci mesiac, by ESMA získala priame právomoci povoľovať, dohliadať a regulovať všetkých poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív v EÚ. Tým by sa zmenil súčasný režim podľa nariadenia MiCA
(Markets in Crypto-Assets) z roku 2023, ktoré vyžaduje, aby spoločnosti získali licenciu aspoň v jednom členskom štáte. Na základe tejto licencie môžu potom poskytovať služby v celej EÚ vďaka takzvanému „pasovaniu“.
Cieľom Komisie je posilniť konzistentnosť a účinnosť dohľadu. Návrh stanovuje, že ESMA deleguje niektoré zo svojich právomocí späť na vnútroštátne orgány, najmä v prípadoch týkajúcich sa menších alebo miestnych subjektov. Cieľom tohto modelu je zabrániť duplicite a zároveň zabezpečiť, aby kľúčoví hráči podliehali jednotným európskym normám.
Kontroverzie a odpor zo strany členských štátov
Hoci návrh ešte čaká na schválenie Európskym parlamentom a Radou EÚ, je jasné, že Brusel smeruje k väčšej centralizácii dohľadu nad finančnými trhmi. Prenesenie právomocí na ESMA by vytvorilo precedens, ktorý by sa neskôr mohol rozšíriť aj na iné sektory, od burzových a depozitných spoločností až po digitálne aktíva.
Pre krypto priemysel by to znamenalo zásadnú zmenu prostredia. Strata národnej flexibility by mohla spomaliť vznik nových projektov, ale zároveň by jednotný dohľad priniesol väčšiu transparentnosť a dôveru investorov. Z pohľadu Bruselu je hlavným cieľom zabezpečiť stabilný, bezpečný a jednotný rámec pre trh, ktorý sa vyvíja rýchlejšie, ako dokážu reagovať jednotlivé členské štáty.
Nech už bude konečná podoba návrhu akákoľvek, smerovanie EÚ je jasné – centralizácia dohľadu a posilňovanie európskych inštitúcií sa stáva kľúčovým trendom aj v oblasti digitálnych financií.
