Eufória zasiahla hongkonský akciový trh 📈 CHN.cash rastie o 3 %

Futures na čínsky akciový index obchodovaný v Hongkongu dnes rastú o viac ako 3 % a vracajú sa k úrovni 9 150 bodov po odraze od EMA200 a opätovnom prelomení nad EMA50 (oranžová čiara). Na začiatku roka vykazujú emerging markets (EM) – vedené Čínou – silný výkon, podporený očakávaniami slabšieho amerického dolára a širším trendom diverzifikácie mimo „drahé“ akcie z Wall Street.
Akcie čínskej spoločnosti Baidu vyskočili o viac ako 9 %, zatiaľ čo jej čipová divízia Biren debutovala na burze v Šanghaji s rastom približne 400 % počas prvého obchodného dňa. Investori teraz sledujú, či blížiaci sa vstup spoločnosti Kunluxin dokáže zopakovať tento úspech.
Široký benchmark čínskych technologických akcií vzrástol o viac ako 4 %, pričom najvýraznejšie rástli firmy ako Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi a Bilibili.
CHN.cash (D1)
Pri pohľade na graf futures indexu Hang Seng (CHN.cash) vidíme silný návrat k širšiemu rastovému trendu. Aktuálna úroveň však môže aj naďalej pôsobiť ako významná rezistencia, vzhľadom na hornú hranicu klesajúceho kanála a EMA50 na dennom grafe.
-
Podpora: okolo 8 850 bodov (predchádzajúce cenové reakcie, EMA200)
-
Rezistencia: 9 150–9 200 bodov
Prelomenie nad toto pásmo by mohlo otvoriť priestor pre pohyb smerom k 10 000 bodom v prvej polovici roka 2026.
Zdroj: xStation5
