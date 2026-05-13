Európske automobilky tlačia na Brusel: boj o emisné úľavy silnie 🚗

- Európske automobilky vrátane Volkswagenu, BMW a Mercedes-Benz žiadajú Brusel o väčšiu flexibilitu v emisných pravidlách.
- Priemysel varuje pred slabším dopytom po elektromobiloch, vysokými nákladmi a tvrdou konkurenciou z Číny.
- Podľa VDA môže nemecký automobilový priemysel do roku 2035 stratiť až 125 000 ďalších pracovných miest.
- Brusel stojí pred zložitou voľbou medzi klimatickými cieľmi a ochranou konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.
Európske automobilky opäť mieria do Bruselu, kde chcú vyjednať väčšiu flexibilitu v oblasti emisných pravidiel Európskej únie. Zástupcovia veľkých výrobcov, medzi ktorých patria Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz, sa majú stretnúť s predstaviteľmi EÚ a rokovať o ďalšom zmiernení pravidiel pre emisie CO2. Automobilový sektor pritom získal určité ústupky iba pred niekoľkými mesiacmi. Teraz však tvrdí, že tlak na priemysel ďalej silnie a že bez ďalších zmien môže Európa stratiť konkurencieschopnosť voči globálnym rivalom.
Hlavnou požiadavkou automobiliek je väčšia voľnosť pri plnení emisných limitov do roku 2035, keď má dôjsť k zásadnému obmedzeniu emisií z nových vozidiel. Podľa súčasných návrhov majú byť flotilové emisie nových áut v roku 2035 o 90 % nižšie než v roku 2021, zatiaľ čo zvyšných 10 % by mali pokryť napríklad zelená oceľ alebo obnoviteľné palivá. Výrobcovia však upozorňujú, že prechod k elektromobilite neprebieha tak rýchlo, ako regulátori pôvodne očakávali. Dopyt po elektromobiloch je nerovnomerný, ich ziskovosť je pre viacerých európskych výrobcov stále slabšia a náklady na plnenie regulácií sa zvyšujú.
Automobilový priemysel zároveň čelí viacerým problémom naraz. Európa sa potýka s vysokými cenami energií, zložitou administratívou a obmedzeným prístupom k lokálne vyrábaným batériám. K tomu sa pridáva silnejúca konkurencia čínskych výrobcov elektromobilov na čele s BYD, ktorí dokážu ponúkať cenovo agresívne modely a rýchlo zvyšovať tlak na európsky trh. Predaje áut v Európe sa navyše stále nevrátili na úroveň pred pandémiou, čo znamená, že viaceré továrne zostávajú nedostatočne využité. V takomto prostredí automobilky tvrdia, že potrebujú pravidlá, ktoré budú viac zodpovedať skutočnému dopytu zákazníkov.
Podľa zástupcov dodávateľského sektora je kľúčové vytvoriť politické prostredie, ktoré umožní reagovať na to, čo trh skutočne dokáže prijať. To znamená nielen podporovať elektromobilitu, ale zároveň dať výrobcom priestor pokračovať v predaji spaľovacích a hybridných vozidiel aj v nasledujúcej dekáde. Práve hybridy a účinnejšie spaľovacie motory môžu podľa priemyslu slúžiť ako prechodné riešenie, najmä v situácii, keď infraštruktúra na nabíjanie, ceny elektromobilov a dostupnosť batérií stále nie sú na úrovni, ktorá by umožnila rýchly a plošný prechod.
Ďalšou dôležitou témou je pripravovaný Industrial Accelerator Act, ktorý má podporiť európsky priemysel a posilniť domácu výrobu strategických materiálov a technológií. Automobilky sa snažia ovplyvniť pravidlá týkajúce sa lokálneho pôvodu surovín, nízkouhlíkových materiálov, zelenej ocele a obnoviteľných palív. Vedenie firiem sa však obáva, že tento legislatívny balík nemusí prísť dostatočne rýchlo, aby priemyslu skutočne pomohol. Niektorí manažéri navyše varujú, že nové predpisy môžu priniesť ešte väčšiu zložitosť namiesto sľúbeného zjednodušenia.
Z pohľadu Bruselu ide o veľmi citlivé rozhodovanie. Cestná doprava zostáva jedným z najproblematickejších zdrojov emisií v Európskej únii, a preto je tlak na dekarbonizáciu stále vysoký. Zároveň však automobilový priemysel patrí k jadru európskej ekonomiky a zamestnáva milióny ľudí na kvalitných pracovných miestach. Nemecká automobilová asociácia VDA varovala, že ak sa nezlepší konkurencieschopnosť sektora, môže nemecký automobilový priemysel do roku 2035 prísť až o 125 000 ďalších pracovných miest. To posúva debatu z čisto klimatickej roviny aj do oblasti priemyselnej politiky, zamestnanosti a strategickej autonómie Európy.
Výrobcovia sa snažia zmierniť finančné dopady regulácií v čase, keď zároveň znižujú náklady a obmedzujú výrobu. Marže zaťažujú americké clá, narušenie dodávateľských reťazcov spojené s vojnou aj neistota okolo cien a dostupnosti zelenej ocele alebo biopalív. Práve tieto materiály a palivá majú zohrať úlohu pri plnení zvyšnej časti emisných cieľov, ale ich budúca cena a dostupnosť zostávajú neisté. Pre automobilky to znamená ďalšie riziko v čase, keď už samy investujú obrovské sumy do elektrických platforiem, softvéru, batérií a nových výrobných kapacít.
Politická podpora pre väčší ohľad na automobilový sektor pritom v Európe silnie. Manfred Weber, šéf najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente, Európskej ľudovej strany, uviedol, že automobilový priemysel zabezpečuje v regióne milióny kvalitných pracovných miest a mal by byť chránený. Podľa neho je nutné úzko spolupracovať s priemyslom, počúvať jeho obavy, posilňovať konkurencieschopnosť a zabezpečiť budúcnosť európskeho priemyselného jadra. Tento postoj naznačuje, že časť európskych politikov je pripravená hľadať kompromis medzi klimatickými cieľmi a potrebou udržať výrobu aj pracovné miesta v Európe.
Celkovo možno povedať, že európske automobilky sa snažia využiť súčasnú zložitú situáciu na to, aby získali ďalší priestor pri plnení emisných pravidiel. Nejde pritom iba o odpor proti elektromobilite, ale o snahu spomaliť tempo regulácie tak, aby zodpovedalo skutočnému dopytu, dostupnej infraštruktúre a globálnej konkurencii. Brusel tak bude musieť rozhodnúť, či dá priemyslu viac flexibility, alebo bude ďalej trvať na rýchlom plnení klimatických cieľov. Výsledok tejto debaty môže zásadne ovplyvniť budúcnosť európskeho automobilového priemyslu, zamestnanosti aj tempa prechodu k čistejšej doprave.
