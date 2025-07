📉 EURUSD klesá o 0,5 %

Pozornos┼ą sa op├Ą┼ą s├║stre─Ćuje na ├║rokov├ę sadzby

EURUSD kles├í o 0,5 % po ozn├ímen├ş obchodnej dohody medzi Spojen├Żmi ┼ít├ítmi a Eur├│pskou ├║niou. Ukon─Źenie neistoty oh─żadom ciel pres├║va pozornos┼ą sp├Ą┼ą na ├║rovne ├║rokov├Żch sadzieb, hoci vyhliadky na menov├ę uvo─ż┼łovanie v USA m├┤┼żu obmedzi┼ą oslabenie eura.

Ozn├ímenie dohody kr├ítko podporilo kurz EURUSD, ktor├Ż n├ísledne klesol pod 100-periodov├Ż exponenci├ílny k─║zav├Ż priemer (EMA100, fialov├í).

Zdroj: xStation5

Dohoda medzi E├Ü a USA ozn├ímen├í v nede─żu vyvol├íva euf├│riu na eur├│pskych akciov├Żch trhoch, zatia─ż ─Źo dol├ír sa odr├í┼ża od svojich min├şm v d├┤sledku zn├ş┼żenia rizika obchodnej vojny medzi dvoma najv├Ą─Ź┼í├şmi ekonomick├Żmi blokmi sveta (celkov├Ż objem obchodu medzi E├Ü a USA presahuje 1,7 bili├│na eur). E├Ü s├║hlasila s plo┼ín├Żmi 15 % clami, ktor├ę sa bud├║ vz┼ąahova┼ą aj na automobily a farmaceutik├í ÔÇô sektory, ktor├ę boli predt├Żm ohrozen├ę e┼íte vy┼í┼í├şmi clami (aj ke─Ć komunik├ícia medzi Bruselom a Washingtonom v t├Żchto oblastiach zost├íva nejednozna─Źn├í).

Treba v┼íak poznamena┼ą, ┼że vyrokovan├í sadzba je st├íle vy┼í┼íia ne┼ż predch├ídzaj├║cich 10 % a celkov├í priemern├í ├║rove┼ł ciel uvalen├Żch USA je najvy┼í┼íia od 30. rokov 20. storo─Źia. Trhov├Ż optimizmus oh─żadom dol├íra a akci├ş preto nemus├ş by┼ą v s├║lade s rizikom spomalenia ekonomiky na oboch stran├ích Atlantiku ÔÇô Bloomberg Economics na─Ćalej predpoved├í pokles rastu HDP v USA v roku 2025 z 1,9 % (pred 4. j├║lom) na aktu├ílnych 1,5 %.

V┼íetky meny G10 vst├║pili do korekcie po ┼íiestich mesiacoch posil┼łovania vo─Źi dol├íru (graf ukazuje percentu├ílne zmeny v├Żmenn├Żch kurzov od za─Źiatku roka).

Zdroj: XTB Research

Scen├ír spomalenia americkej ekonomiky v druhej polovici roka 2025 by mal zosilni┼ą tlak na zni┼żovanie ├║rokov├Żch sadzieb. Pod─ża konsenzu├ílnych odhadov sa neo─Źak├íva, ┼że Fed za─Źne s uvo─ż┼łovan├şm u┼ż na nadch├ídzaj├║com zasadnut├ş FOMC (29.ÔÇô30. j├║la), no cyklus zni┼żovania sadzieb by mal za─Źa┼ą na jese┼ł (v septembri alebo okt├│bri, za predpokladu novej infla─Źnej vlny a pokra─Źuj├║cej stability na trhu pr├íce).

V kr├ítkodobom horizonte m├┤┼żu menov├ę faktory podpori┼ą korekciu EURUSD, hoci n├ívrat uvo─ż┼łovania a ned├ívna pauza zo strany ECB jasne obmedzuj├║ priestor na v├Żraznej┼í├ş pohyb. Navy┼íe investori pravdepodobne za─Źn├║ zapo─Ź├ştava┼ą mo┼żn├║ zmenu vedenia Fedu, a to v prospech holubi─Źieho kandid├íta menovan├ęho Trumpom (mand├ít Jeroma Powella vypr┼í├ş v m├íji 2026).

V├Żrazn├í divergencia medzi v├Żnosom nemecko-americk├Żch 10-ro─Źn├Żch dlhopisov (spodn├Ż graf, ─Źerveno) a kurzom EURUSD (spodn├Ż graf, sivo) nazna─Źuje, ┼że v├Żmenn├Ż kurz m├í priestor na pokles, najm├Ą v kr├ítkodobom horizonte.

Zdroj: XTB Research

 

Na┼ía dekompoz├şcia fundament├ílnych faktorov EURUSD nazna─Źuje v├Żrazn├ę zn├ş┼żenie vplyvu geopolitick├ęho rizika (oran┼żov├í) na tvorbu v├Żmenn├ęho kurzu.

Najv├Ą─Ź┼í├ş (negat├şvny) vplyv m├í v s├║─Źasnosti v├Żnosov├Ż rozdiel dlhopisov (zelen├í).

Na druhej strane, v├Żrazne kladn├Ż rezidu├íl v j├║li (siv├í) nazna─Źuje, ┼że EURUSD je nadhodnoten├Ż vzh─żadom na aktu├ílnu ├║rove┼ł analyzovan├Żch fundamentov.

├Üdaje v grafe s├║ ┼ítandardizovan├ę.

Zdroj: XTB Research

 

Zaujala V├ís t├íto t├ęma? V XTB m├┤┼żete obchodova┼ą viac ako 70 CFD na glob├ílne menov├ę p├íry!

Konkuren─Źn├ę spready

N├şzke swapov├ę body, v─Ćaka ktor├Żm m├┤┼żete dr┼ża┼ą poz├şcie dlh┼íie

Mo┼żnos┼ą obchodova┼ą u┼ż od 0,01 lotu a p├ír desiatok EUR

 

Okrem ┼íirok├ęho spektra n├ístrojov od n├ís z├şskate aj vzdel├ívacie materi├íly ako ─Źl├ínky, e-booky ─Źi kurzy zadarmo:

 

 

Zaujala V├ís t├íto t├ęma? V XTB m├┤┼żete obchodova┼ą viac ako 70 CFD na glob├ílne menov├ę p├íry!

Konkuren─Źn├ę spready

N├şzke swapov├ę body, v─Ćaka ktor├Żm m├┤┼żete dr┼ża┼ą poz├şcie dlh┼íie

Mo┼żnos┼ą obchodova┼ą u┼ż od 0,01 lotu a p├ír desiatok EUR

 

Okrem ┼íirok├ęho spektra n├ístrojov od n├ís z├şskate aj vzdel├ívacie materi├íly ako ─Źl├ínky, e-booky ─Źi kurzy zadarmo: